Ha valaki már gyermekkorában megszereti a kétkezi munkát, nem csoda, hogy az egyetem elvégzése után is nehezen képzeli el életét íróasztal mögött, egy iroda kényelmében. Tóth Botond már nyolcadikos korában beállt édesapja mellé segédnek, kitanulta a kőművesség, lakásfelújítás csínját-bínját, nyarakat dolgozott végig, többnyire külföldön. Belekóstolt a jobb pénzkereseti lehetőségbe, de a kolozsvári egyetem marketingszakának elvégzése után mégis itthon, szülővárosában, Sepsiszentgyörgyön álmodott jövőt magának. Munkát is talált gyorsan, az Asimcov alkalmazta projektmenedzser-asszisztensként, ám hiába volt érdekes, amivel foglalkoznia kellett, vonzotta, amit korábban kitanult: az építés, szépítés, az alkotás. Édesapjának is segíteni akart, aki úgy döntött, hogy hagyja a külföldi munkavállalást, itthon kamatoztatja szakértelmét, és 2020 tavaszán megszületett az ötlet: saját vállalkozást indít, kisebb csapatot verbuvál, külső-belső építkezési, felújítási munkálatokkal próbálja megalapozni jövőjét.