Elutasították a bizalmatlansági indítványt

A Nemzeti Liberális Párt (NLP), a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártjának (MRSZ–PLUS) fúziója, valamint az RMDSZ részvételével tavaly decemberben alakult kormány most először szembesült a koalíció kohézióját próbára tevő bizalmatlansági indítvánnyal. A Cîțu-kormány fantasztikus rekordja: a bukott Románia című előterjesztésben az SZDP úgy értékelte, a kormánynak semmilyen gazdaságpolitikai elképzelése sincs, a bérek és nyugdíjak befagyasztásával szegénységbe taszítja az országot, miközben hitelre költekezik, és legfőbb gondja, hogy a járvány utáni újjáépítést célzó európai helyreállítási alapokat a kormánypártok politikai klientúrájának játssza át. Az SZDP hazugsággal és korrupcióval vádolta a kormányt, szerinte az a „szakadék felé száguld”, kudarcot vallott gazdaságpolitikája, akárcsak a koronavírus elleni oltási kampánya.

Florin Cîțu a parlamenti vita során azt mondta: a kiugró gazdasági növekedést megcáfolhatatlan adatok igazolják, a járvány megfékezését célzó intézkedéseket pedig az ellenzék hátráltatta. Szerinte a kormány kiválóan működik, a jobbközép koalíció erős és egységes, és legalább nyolcéves kormányzásra készül. Úgy vélekedett: nem lehet válságról beszélni, amikor a Nemzetközi Valutaalap hétszázalékos gazdasági növekedést prognosztizál Romániának erre az évre. Cîțu kifejtette: az a különbség a jelenlegi és a szociáldemokrata kormányok között, hogy az általa vezetett kormány nyereséges beruházásokra, az ország fejlesztésére vesz fel hiteleket, nem pedig az ingyenélők jólétének biztosítására. „Azok a hitelek, amelyek az SZDP-bárók zsebében landoltak, nem befektetések” – mondta a miniszterelnök.

A személyeskedésekkel tűzdelt, többórás parlamenti vita során Cîțu az NLP-n belüli választási pozícióit is erősíteni próbálta. A kormányfő az SZDP legkövetkezetesebb ellenfeleként állította be magát, aki elkötelezett liberálisként soha nem volt és nem lesz hajlandó a szociáldemokratákkal együttműködni. Cîțu a parlament szószékéről is kifejezte meggyő­ződését, hogy a szeptemberi tisztújítás után ő veszi át az NLP vezetését a jelenleg házelnöki tisztséget betöltő Ludovic Orbantól.

Az RMDSZ nevében felszólaló Turos Loránd szenátusi frakcióvezető a stratégiai tervezés, stabilitás és kiszámíthatóság fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a jobbközép kormánykoalíciónak nem áll szándékában félévente kormányt váltani és a szociáldemokraták rekordját megdönteni a lecserélt miniszterek számát tekintve. Az RMDSZ-nek az a célja, hogy fenntartható, növekvő pályára állítsa Romániát.

A parlamenti erőviszonyok alapján előre lehetett látni, hogy az SZDP-ből és a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) álló ellenzéknek legalább 33 szavazat hiányzik Cîțu megbuktatásához. A kormánypártok nem akarták kockáztatni az esetleges átszavazást, így a bizalmatlansági szavazás alkalmával nem is járultak az urnához. A kormánybuktatáshoz a törvényhozók több mint felének támogatására, legalább 234 szavazatra lett volna szükség, az indítványt 201 képviselő és szenátor szavazta meg.