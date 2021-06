Vasutas tüntetés

A tüntetők „Új vonatokat akarunk!”, „Modern vasúthálózatot akarunk!”, „Új szerelvényeket akarunk!”, „Ne fagyasszák be a béreinket!”, „Árulók!” feliratú táblákkal vonultak fel. A tiltakozó akciót a Romániai Vasúti Fuvarozók Szakszervezeteinek Szövetsége és a hozzá tartozó szakszervezetek szervezték, de a tüntetésen részt vett Mircea Dogaru, a leszerelt katonák szakszervezetének elnöke, és George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke is. „Tüntetünk, mert a 2021-es év közepén, amelyet az Európai Unió az európai vasutak évének nyilvánított, Romániában a kormány még nem fogadta el a CFR utasszállító vállalatának ez évi költségvetését” – jelentette be a szakszervezeti tömb.