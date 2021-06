A kormány a helyén marad – vajon meddig?

A koalíciót ugyanis jelenleg nem az ellenzék szorongatja, sokkal inkább a parlamenti többséget alkotó alakulatokon – a Nemzeti Liberális Párton és az MRSZ–PLUS Szövetségen – belüli ellentétek és a pártok közötti harcok feszíthetik szét.

Az MRSZ–PLUS Szövetségen belül a legfőbb törésvonal a két párt közötti: Dacian Cioloș és Dan Barna egyelőre próbál diszkréten megküzdeni egymással, de a kongresszus közeledtével egyre élesebbé válik a harc. Ez óhatatlanul is befolyásolja a koalíciós partnerekhez fűződő viszonyukat is, hiszen mindenik oldal azon igyekszik, hogy erőteljesebben hallassa hangját és előtérbe helyezze a maga számára fontos témákat. Vélhetően ez vezetett oda, hogy a parlamentben az MRSZ–PLUS a szélsőséges AUR párttal került egy platformra a kétfordulós polgármester-választásról szóló, George Siminonék által kezdeményezett törvénytervezet szenátusi vitáján. Az ilyen jellegű kihátrálások, a koalíciós partnerekkel való szembefordulások száma vélhetően gyarapodni fog a közeljövőben, legalábbis amíg a magát reformpártként meghatározó pártszövetségen belüli erőviszonyok stabilizálódnak.

A Nemzeti Liberális Párton belüli háború még ennél is durvább, következményei pedig jelentős bizonytalanságot idézhetnek elő. A pártelnökségre pályázó Ludovic Orban és Florin Cîțu régen túljutottak már a finomkodó üzengetések fázisán, mostanság egyre gyakrabban elhangzik, hogy a győztes mindent visz majd – értsd: a vesztes viszont mindent elveszíthet. Esetleges vereség esetén tehát Ludovic Orbant akár a képviselőház elnöki tisztségétől is megfoszthatja pártja – Florin Cîțunak pedig miniszterelnöki funkciójába kerülhet, ha alulmarad a párton belüli versenyben. Az erőviszonyokról a már belengetett kormányátalakítás árulhat el többet. Sajtóértesülések szerint Florin Cîțu megválna néhány liberális és MRSZ–PLUS-os miniszterétől is, Ludovic Orban azonban máris üzent a kormányfőnek: pártelnökként ő igencsak elégedett az összes liberális tárcavezetővel. Az MRSZ–PLUS reakciója még ennél is kiszámíthatatlanabb, mint azt láthattuk a korábbi, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztése után kialakult koalíciós válság kapcsán.

Mindezek alapján aligha túlzás azt állítani, hogy Florin Cîțu számára a bizalmatlansági indítványnál sokkal nagyobb kihívás lesz az esetleges kormányátalakítás – előbbi esetében ugyanis csak politikai ellenfeleiket kellett legyőzniük, a saját csapatán belüli változtatások során azonban szövetségeseivel kell megküzdenie.