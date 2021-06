Ráduly István több példát is említett a kiugró mennyiségű csapadékra. Zágonban két nap alatt 58 liter eső hullt, miközben az elmúlt 15 évben (2005 és 2020 között) az egész június hónapi átlag 91 liter volt. Kovásznán a sokéves átlag 135 liter, most két nap alatt 64 liter csapadék hullt. A prefektus a mindenképp rendkívülinek számító helyzet pontosabb leírása végett a június 13. és 23. közötti időszak egyes méréseit is ismertette, eszerint Szentkatolna áll az élen, ahol a sokéves átlag 98 liter volt, míg a jelzett időszakra idén 126 liternyi csapadék jutott. De nemcsak a mennyiség, hanem az idő is számít, ami alatt a csapadékmennyiség lehull – tette hozzá –, amint azt a Nagybacon községhez tartozó Magyarhermány esete is mutatta, ahol a tíznapos időszakra vett mennyiség átlagosnak számított, viszont június huszadikán fél óra alatt szakadt le az ég s árasztotta el a víz a műemlék templomot, illetve számos szomszédos gazdaságot.

A kormányhivatal összesítése szerint az áradások június folyamán 12 településen okoztak jelentős károkat. 19 gazdaságot, 790 hektárnyi szántóföldet és ezer hektár legelőt öntött el a víz. Megrongált továbbá egy hidat (Málnásfürdőn), hét pallót-átereszt (ötöt Málnásfürdőn, kettőt Magyarhermányban), közel másfél kilométer megyei besorolású utat (az Uzont Bikfalvával összekötőt), valamint 6,4 kilométer községi utat. Emellett nyolc védmű (gát vagy zsilip) is megsérült. A kárfelmérés még tart, de a helyreállítási költségek várható szintjét jól mutatja, hogy csak a védművek rendbehozatala a vízügyi hatóság becslése szerint 5,4 millió lej körüli összeget fog felemészteni.

A prefektus köszönetet mondott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, valamint a vízügyi igazgatóság szakembereinek, amiért végig, éjjel-nappal jelen voltak a problémás helyeken, hogy lehetőségeik szerint mérsékeljék a Feketeügyön és a Tatrangon, illetve a Kovászna és a Barót patakán levonuló árhullámok hatásait.