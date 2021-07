„Néhány éve Bodok község és a megyei önkormányzat egy olyan fogathajtópályát épített Oltszemen, amely nemzetközi mércével mérhető, s ami által újabb minőségi szintre emeljük a ló- és fogathajtó versenyeket. Ilyen szempontból nemcsak helyi összefogást tudunk említeni, hanem megköszönjük ezzel az alkalommal is dr. Nagy István agrárminiszternek azt a nagylelkű adományát, amely által egy vérvonalat visszahoztunk Székelyföldre, és a székely lovassportot, lószeretetet magasabb szintre emelhetjük. Ez a nagylelkű adomány egy gyönyörű fedezőmén abból a kisbéri vérvonalból, amelynek eredete Oltszemen gyökerezik” – olvasható a közleményben Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének a nyilatkozata.

Fodor István, Bodok község polgármestere kiemelte, hogy két év után, idén rekordszámú fogathajtó jelentkezett be a versenyre. „Korábban még egyszer sem nevezett ennyi fogat, tizenhat kettes és egy négyes fogat. Újdonság, hogy ebben az évben magyarországi versenyzők is próbára teszik magukat a pályánkon, melynek hírneve a határon túlra is eljutott” – tette hozzá.

Az esemény pénteken 10.30-kor a Rétyi Fúvószenekar fellépésével veszi kezdetét, 11 órától következik Szemafor Széltoló kisbéri-félvér hivatalos bemutatása, majd 11.30-tól díjhajtással rajtol a nemzetközi viadal. Szombaton 11 órától maratonhajtással indul a program, 14 órától lovaskaszkadőr-bemutatót láthat a közönség, 16 órától pedig fellép a Titán zenekar. Vasárnap 12 órától akadályhajtásban mérik össze tudásukat a fogathajtók, a díjátadás 14 órától lesz.

Az esemény az érvényben lévő járványügyi korlátozásoknak megfelelően látogatható, ennek értelmében azok vehetnek részt rajta, akik a rendezvény előtt legalább tíz nappal megkapták már mindkét oltásadagot, esetleg 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet vagy 24 óránál nem régebbi negatív gyorstesztet tudnak felmutatni. (miska)