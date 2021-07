Bevásárlás kánikula idején

A hőségben nem megfelelően szállított, tárolt és forgalmazott élelmiszerek komoly veszélyeket jelentenek a fogyasztók egészségére nézve, emiatt ügyeljenek, honnan vásárolják meg élelmüket ebben az időszakban, figyelmezteti a fogyasztókat Claudiu Dolot, a hatóság elnöke.

Paul Anghel, a piacfelügyeleti és ellenőrzési szakosztály vezérigazgatója arra figyelmezteti a lakosságot, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani az egészség védelmében: ne vásároljanak élelmiszereket engedéllyel nem rendelkező egységektől, minden alkalommal nézzék meg az élelmiszerek szavatosságának lejárati idejét, és vizsgálják is meg azokat (szagukat, állagukat, színűket), mivel a nagy melegben a termékek gyorsabban romlanak; ne vásároljanak meg sérült csomagolású termékeket; de figyeljenek oda arra is, hogy a terméket megfelelő körülmények között tárolják-e a kereskedelmi egységben. (Agerpres)