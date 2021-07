Az érintett települések vezetői a kész tényekkel szembesültek. Gyerő József, Kovászna polgármestere azonnal tiltakozó levelet fogalmazott meg a történelmi hagyományra, földrajzi elérhetőségre, a kézdivásárhelyi bíróság forgalmának konstans voltára, a bíróság és a polgárok közelségének elvére hivatkozva. Az elöljáró az átiratot elküldte a Legfelsőbb Bírói Tanács elnökének, Florin Cîțu miniszterelnöknek, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesnek, a háromszéki honatyáknak, Tamás Sándor megyeitanács-elnöknek, a prefektusnak, a megyei ügyvédi kamara vezetőjének is, kérve a korábbi rend visszaállítását, azaz hogy Kovászna és Zágon kerüljön vissza a Kézdivásárhelyi Bíróság hatáskörébe.

Bodzafordulón a kilencvenes években létesítettek bíróságot, addig Bodzavidék a Sepsiszentgyörgyi Bírósághoz tartozott. Több mint valószínű, nincs elégséges munka Bodzafordulón, hogy megalapozott legyen az intézmény fenntartása, ezért döntöttek úgy, hogy Kovásznával és Zágonnal gyarapítják forgalmukat – magyarázta a helyzetet Gyerő József. Lehet, valakinek az az ambíciója, hogy fenntartsa a bodzavidéki intézményt, de ezt semmiképp nem teheti meg azzal, hogy más régióban okoz kavarodást – húzta alá.

Több okból kifolyólag is hátrányos ez a változtatás az orbaiszékiek számára. A módosítással a bűnügyi és polgári ügyek is Bodzafordulóra kerültek. Lényegesen nagyobb utat kell megtenniük az érintett polgároknak, ha bíróságon akad dolguk. A nyelvhasználat tekintetében is csorbul az igazságszolgáltatáshoz való jog. Kézdivásárhelyen az ügyvédek, írnokok, alkalmazottak is anyanyelvükön tudtak kommunikálni a jogi kérdésekben nem igen jártas ügyfelekkel. Az ügyvédek is magyarul szólnak ügyfeleikhez. Most azonban már az is kétséges, melyik háromszéki ügyvéd fog olyan ügyet felvállalni, melyhez Bodzafordulóra kell ingáznia. Ott most a brassói ügyvédek lesznek jelen, ők pedig nem beszélnek magyarul, ahogyan az intézmény munkatársai sem – magyarázta Gyerő József.

A polgármester az ügyet nem nevezte politikainak, mivel a bíróságok működésének megszervezése a Legfelsőbb Bírói Tanácsra hárul, az intézmény pedig nincs az igazságügyi minisztérium fennhatósága alatt – holott a módosító határozatot az igazságügyi miniszter is láttamozta.

Kiss Gusztáv, Zágon polgármestere szerint mindent meg kell tenni, hogy visszaálljon az eredeti állapot.