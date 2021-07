Székelyföldi autonómiatörekvésekről Strasbourgban

Június 29-én Strasbourgban tartott konferencián ismertette a székelyföldi autonómiatörekvés helyzetét Kulcsár-Terza József, az RMDSZ parlamenti képviselője. Mint azt közleményében jelezte, fontosnak tartja, hogy minden színtéren, így európai fórumokon is tájékoztatást nyújtson a székelyföldi és erdélyi magyar nemzeti közösség jelenlegi helyzetéről.

A képviselő emlékeztetett, Magyarország ez év novemberéig tölti be az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának soros elnöki tisztségét, ezáltal több lehetőség nyílik a nemzeti kisebbségek törekvéseinek megjelenítésére és előmozdítására. Június 29-én Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos normái, eredmények és kihívások címmel rendeztek konferenciát Strasbourgban, ennek keretében az ET jelenlegi nemzeti kisebbségvédelmi lehetőségeit, az eddigi sikereket és feladatokat tekintették át.

Kulcsár-Terza József kifejtette, az informális beszélgetések lehetőséget biztosítottak számára, hogy a jelenlevőket az erdélyi magyar közösség helyzetéről, a székelység autonómia iránti igényéről is tájékoztassa. „Átadtam Székelyföld Autonómiastatútumának angol nyelvű fordítását, illetve Székelyföld földrajzi és etnikai térképét több, közösségünk ügyei iránt érdeklődő és tenni akaró résztvevőnek. Fontosnak tartom ugyanis, hogy egyre többen megismerjék Európában is a székelyek ügyét, történelmi hűségüket és az önrendelkezés iránti igényüket, valamint azt, hogy törekvéseink sikere érdekében szövetségesekre találjunk Európában” – fogalmazott beszámolójában.

Leszögezte továbbá, munkája révén igyekszik rávilágítani a tényekre, és „adott esetben tükröt tartani azok elé, akik nemzeti közösségünk jogainak korlátozásán ügyködnek, illetve kettős mércét alkalmaznak európai uniós állampolgárokkal szemben”.