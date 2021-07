Nincs érdeklődés a gyorstesztek iránt

Következő írásunk

Érdekes paradoxonnak, ellentmondásnak tűnik, ha kicsit belegondolunk dolgainkba. Hisz úton-útfélen azt hirdetjük, hogy előbb magunkkal kezdjük az ügyet, előbb saját házunk táján sepregessünk, aztán szóljunk bár egy szót környezetünkkel, a velünk élőkkel, más embertársunkkal kapcsolatban. Előbb bensőnkben, tenlelkünkben tegyünk rendet, aztán lóduljunk neki a világnak. Arról is elmélkedtünk, hogy akkor is magunkkal kell foglalkoznunk mindenekelőtt – bármit is akarnánk megvalósítani, bárminek akarnánk is nekifogni –, ha ez önzésnek tűnhet első pillanatra, mert csakis ez a garanciája annak, hogy közös dolgaink is sikeresek legyenek.