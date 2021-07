A Csoma-napok rendezvénysorozat a megszokott forgatókönyv szerint idén is számos kulturális eseményt foglal magában, fénypontja azonban a Kőrösi Csoma Sándor – az idő arcai című tudományos konferencia. Az értekezlet szervezői változtattak az eddigi helyszínen, Kovászna helyett Csomakőrösön tartják az előadásokat. „Szent helyen, Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában, olyan helyeken, ahol valószínűleg egykoron ő is járkált” – fogalmazott a konferencia tegnapi megnyitóján Gazda József nyugalmazott tanár, a Csoma-kultusz éltetésének vezéregyénisége.

A Csoma-napokat Kovászna önkormányzata kiemelt fontosságú eseményei közé sorolták. Csomakőrösön, a konferencia megnyitóján Gyerő József polgármester köszöntötte elsőként a jelenlévőket, „a Kárpát-medence, avagy a történelmi Magyarország legkeletibb városában” -- mondta. A Csoma-kultuszhoz kapcsolódó több megvalósítást, folyamatban lévő munkát is felemlített. Épül a dokumentációs központ, finanszírozására két évvel ezelőtt, az akkori Csoma-napok alkalmával kaptak ígéretet Lezsák Sándor fideszes országgyűlési képviselőtől, aki be is váltotta adott szavát. Kiemelte: örvendetes módon Makovecz-tanítvány, Csernus Lőrincz vállalta a tervezést, így monumentális épület van készülőben. Önkormányzati sikerként számolt be arról, hogy Bukarestig menve végleges ítéletet harcolhattak ki a városi művelődési ház falára helyezett Széchenyi-plakett ügyében. Támadták az emléklapot, le akarták vetetni, de a bíróság kimondta: minden szempontból, a szöveget is beleértve, eleget tesz a törvényes előírásoknak – elevenítette fel. (A táblán a Kőrösi emberi nagyságát megfogalmazó Széchenyi-idézet is szerepel: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak.” - szerk. megj.)

Gazda József köszöntőbeszédében a Csoma-napok, a konferenciák történetét említette fel, aláhúzva a folyamatos fejlődést. Az első alkalommal – a Csoma-egyesület bejegyzésének évében – csupán három előadó volt jelen. Azóta az előadók száma elérte a hatszázat, idén 29-en mutatják be tudományos értekezésüket. „A folyamat tart, ami örvendetes, a Csoma-kultusz, az egyesület léte, rendezvényeinek folyamatossága bizonyítja, hogy előre megyünk” – jelentette ki. Gazda József.

A konferencia pénteken és szombaton is folytatódik a csomakőrösi panzió termében.

Ma este a Csoma-napok hivatalos, gyertyás, fáklyás megnyitójára is sor került Kovásznán a művelődési ház előtti Csoma-szobornál. Az estet a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákszínpadának előadása zárja Csomakőrösön – a nagyérdemű Molnár János rendező Laczkfi János művei alapján színre vitt Örök című előadását láthatta.

Szombaton csúcsosodnak ki a konferenciát kísérő események, Csomakőrösön kerül sor a Csoma-díj átadására, idén dr. Flórián Csaba a kitüntetett. Kőrösi Csoma Sándor-domborművet is felavatnak, alkotója Túri Török Tibor. Mindezekről következő lapszámunkban számolunk be.