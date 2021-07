Mindenki maga tudja, hogy milyen érvek szerint voksolt, döntésüket én elfogadom. Valószínű, csak akkor hozzuk el a változást, amikor készen állunk rá és megérdemeljük. Gratulálok Bordás Enikő sikeréhez, és biztosítom arról, hogy figyelmesen fogom követni a mandátumát. Elfogadom és értékelni fogom sikereit, de a hibákat se hagyom szó nélkül. Saját bőrömön megtanultam, hogy a politika kemény és célközpontú. Köszönöm mindenkinek, aki teljesítette állampolgári kötelességét és megjelent a választásokon, attól függetlenül, hogy rám vagy az ellenjelöltre voksolt. Ők bebizonyították, hogy érdekli a község sorsa.

Szükségesnek érzem ezen üzenet közlését a válaszadás jogára hivatkozva, mert az elmúlt hetek során megtámadva éreztem magam, és a sajtóban személyemet sértő információk jelentek meg, szavaimat kiforgatták. A kampány során, személy szerint nem úgy éreztem, hogy Bordás Enikő lenne az ellenfelem, hanem sokkal inkább a megyei RMDSZ elnöke, Tamás Sándor, aki latba vetette politikai tekintélyét és befolyását, valamint kommunikációs képességeit. Persze, választási kampányról beszélgetünk, ahol tarsolyából mindenki a legjobb fegyvereket húzza elő, de nem hittem volna, hogy az elvek és módszerek valaha is ilyen szintre süllyedhetnek. Azt sugallták, hogy én az AUR szélsőséges politikai párt támogatását élvezem, és azok érdekeit képviselem, mindig és mindenhol a „román” jelöltként beszéltek rólam, holott magyar és német nemzetiségű vagyok, anyanyelvem magyar. Az a tény, hogy egy politikai, és nem egy etnikai párt tagja vagyok, és Uzon község összes lakójához szóltam, legyen az magyar, román vagy roma, nem tesz engem sem „román jelöltté”, sem az AUR emberévé. Nem utolsósorban pont a választások napján azzal vádoltak: szeszes itallal próbálom meggyőzni a község lakóit annak érdekében, hogy szavazzanak rám. Ez hamis vád, ami csak annyit bizonyít, hogy ezek a személyek semmitől nem riadnak vissza.

Az RMDSZ-es kampány a választási napon történt félrevezetéssel tetőzött. A családom által működtetett bárnál, jelenlétem hiányában megjelent egy rendőrségi csapat, és az ellenjelölt pártjától beérkezett jelentést vizsgált. A vádak már rég megjelentek a világhálón anélkül, hogy bizonyosságot nyertek volna. Az interneten és a sajtóban közzétett információkkal szemben eddig én nem tudok az üggyel kapcsolatos jegyzőkönyvről, sem bírságról, de nem volt lehetőségem kifejteni a véleményemet. Kiemelném még, hogy a bár és a szavazókörzet közti távolság hivatalosan nem volt kimérve, csak a közösségi portálokon és a sajtóban volt megemlítve. Cáfolom ezt az állítást, hisz annak függvényében, ahogy kerülgetjük az uzoni árkokat és kátyúkat, ez a távolság több vagy akár sokkal több is tud lenni ötszáz méternél. Hangsúlyozom, nem kínáltam senkit alkoholos itallal a szavazatáért cserébe. Tisztelem a község lakóit, és nem hiszem, bárki is megváltoztatta volna álláspontját egy üveg sörért. Már önmagában is ez a vád sértés Uzon község lakóival szemben.

Végezetül szeretném tudatni mindenkivel, aki részt vett a kampányban, nagyon büszke vagyok, hogy sikerült ekkora aggodalmat okozni az RMDSZ soraiban. Ha kicsit is sikerült felelősségteljesebbé tennem őket, ha kicsit is sikerült megértetnem velük, hogy olyan dolgokat kell megvalósítaniuk, amik látszanak és érződnek, ahhoz, hogy továbbra is elnyerjék az emberek bizalmát, akkor nyertem. Maradok az emberek embere, és továbbra is óvom közösségünk érdekeit!

Kloos Paula, Uzon