Erdély egyik legkorszerűbb tábora Kommandón

Faházikóktól az új épületig

Az egykori kommandói pionírtábor sorsa azután fordult jobbra, miután a sport- és ifjúsági minisztérium tulajdonából a Kovászna megyei tanács fennhatósága alá került. Az egy évtizeddel ezelőtti tulajdonosváltás négy háromszéki diáktábort érintett: a bodzakrasznait, a kommandóit, a zabolait és az uzonkafürdőit, s várhatóan a megyeháza lesz a tulajdonosa a besenyői tábornak is.

A kommandói tábort a megyei tanács átadta az alárendeltségében lévő Művészeti és Népiskolának, azzal a feltétellel – emlékeztet rá Gáj Nándor, a népiskola igazgatója –, hogy újjáépíti azt. „Egy ilyen szálláshelynek sokkal jobb gazdája a helyi közösség, a megye, mint Bukarest” – vélekedik, felidézve, hogy korábban az egyik legjobb helyen levő kommandói tábor volt a legelhagyatottabb, lakhatatlan, kicsi, kétszemélyes házikókkal.

„Láttuk, hogy táborozásra van igény, de nincs megfelelő körülmény”, s mivel a megyei önkormányzattal közösen úgy vélték, szükség van olyan helyre, ahová a háromszéki diákok, osztályközösségek elmehetnek, 2017-ben elkezdték az építkezést. Az épületegyüttes Zakariás Attila építész tervei alapján készült el, 2019 őszén adták át, a munkálatokat teljes mértékben a megyei önkormányzat finanszírozta, összesen 1,4 millió euróba került.

A Kommandó Camp nevű diáktábor már 2019 novemberében megkezdte működését, a három épületből álló, két-három ágyas szobákkal ellátott korszerű központ hamar keresetté vált, ám 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt bezárták. Csalódottak voltak, mert nagyon sok „energiát és lelket” fektettek abba, hogy már az első évük jól kezdődjön.

Megszólítják a helybélieket

Miért működtet diáktáborokat a népiskola? Gáj Nándor körvonalazza a választ: a Művészeti és Népiskola eredetileg délutáni művészeti oktatással foglalkozott a megyében, ám valójában az egy „határintézmény”, szerteágazó tevékenységei révén a „nonformális” oktatást is képviseli. Úgy látták, képzéseiket bővíthetik, sőt, táborokat is szervezhetnek, hiszen a résztvevők ott másként, több élménnyel telítődve tanulhatnak, s vallják, az iskolán kívüli oktatás is meghatározó egy gyermek számára. Intézményükben a kulturális oktatás nem zárul le, amikor véget ér a tanév, nyári táborokat is szerveznek (Kommandón például balettre járó, néptánccal, népzenével foglalkozó tanítványaik számára), a háromszéki diáktáborok ezért kerültek a népiskola gondnokságába. De a kommandói tábor – melyet iskolákban, tanfelügyelőségen egyaránt népszerűsítenek – tematikus rendezvényeket is befogad, sportnapokat szerveztek, hegyimentők, tűzoltók tartottak bemutatókat.

Kommandón a szállást és az étkezést önköltségi áron biztosítják a háromszéki diákoknak, mert céljuk, hogy a tábor önfenntartó legyen és közösségi élményt nyújtson. A Kommandó Camp épületében egyidejűleg több csoport is elfér, rendezvénysátorral is rendelkeznek, az 50 fekvőhelyet pótágyakkal legtöbb 65-re tudják növelni. Az érdeklődők minden információt megtalálnak honlapjukon (kommandocamp.ro), illetve Facebook-oldalukon.

„A kommandói az összes erdélyi tábor közül a legújabb és a legszínvonalasabb, úgy látjuk, nagyon sikeres, ezen a nyáron egyetlen szabad hetünk maradt, de azt javítási munkálatokra kell fordítanunk” – jegyzi meg Gáj Nándor. A karanténos esztendő után akkora az érdeklődés mind a pedagógusok, mind a fiatalok és gyermekek részéről, hogy ha még lenne két hasonló táboruk, szerinte azok is tele lennének.

A tábor fenntartói számára az is fontos, hogy a kommandói közösséget is bevonják, nekik is „nyissanak kaput, behozzák szolgáltatásaikat”. Három helybélinek biztosítanak állandó munkahelyet: az önkéntes hegyimentő Baricz Előd egyben túravezetőjük is, a gombászókat Nagy Róbert kíséri, s hogy a táborozók semmiben se szenvedjenek hiányt, arról Deák Erika gondoskodik. Ám a létesítmény további szolgáltatókat is érint, az étkeztetést a Katinka vendéglő biztosítja, s úgy vélik, a tábor révén egyelőre 10–15 kommandói egészítheti ki jövedelmét, ám a település idegenforgalmában további fejlődési lehetőséget látnak.

Változatos programkínálat

Molnár Attila 2017 óta irányítja a népiskolához tartozó diáktáborokat, Kommandóra egy héten háromszor is felmegy, ha pedig a helyzet úgy kívánja, ott is alszik.

Minden felmerülő problémát meg kell oldania, tekintettel kell lennie a vendégek kérésére, figyelnie arra, hogy egy-egy csoportból hányan kérnek vegetariánus étrendet, van-e valakinek valamiféle különleges igénye.

A több ideig tartózkodóknak programot is kell biztosítaniuk, akár gyermekek, akár felnőttek. Adott a Kommandó Camp sportpályája, szaunája vagy forró vizes dézsája, de gyalogtúra, gombászás, erdei gyümölcsök szedése, terepjárós autós kirándulás, esztenalátogatás, lovas szekerezés is választható, télen pedig vonzó a hószánozás, a sízés. Helyi szolgáltatókkal oldják meg a terepjárós kirándulást, a Lakóca 1777 méter magas csúcsára legtöbb tizenöt jelentkező szállítható fel, mások ATV-nek nevezett terepjárműveket bérelhetnek. A gyaloglást kedvelők túrázhatnak a Ménesbércre vagy a Lakócára, utóbbi a tábortól akár négy óra alatt is elérhető, ám egyelőre úgy látják, többen autóznának, mint gyalogolnának.

„Nekünk az a jó, amikor egyszerre két osztály jön, mert akkor nem maradnak üres szobák, üres ágyak” – hangsúlyozza Molnár Attila, hozzáfűzve, mindig azt tartja szem előtt, hogy az épületben meleg és tisztaság legyen, illetve finom, hagyományos ételekkel szolgálják ki a vendégeket. Nem újdonság, hogy Kommandón hosszú a fűtési szezon, legutóbb is tíz hónapot fűtöttek, szeptember elején kezdték el, s június közepén még be kellett gyújtaniuk.

A kommandói tábor működtetése óriási kihívást, olyan munkát jelent Molnár Attila számára, amelyhez nem elegendő a napi nyolc óra, állandó készenlét szükséges. Összegzésképp Gáj Nándor azt jegyzi meg, mindenkit köszönet és hála illet, aki azért dolgozott, illetve azért dolgozik, hogy megvalósulhasson mindaz, amit megálmodtak.