Sikeres az oktatási reform

A politikus az egyik közösségi oldalon közzétett videóban beszélt egyebek mellett a nyolcadikosok képességvizsgájáról. Emlékeztetett, hogy a magyar tanulók először vizsgázhattak román nyelv és irodalomból differenciált tanterv szerint, amely figyelembe veszi, hogy a magyar diákok számára a román nem az anyanyelvük. Rámutatott: a magyar diákok jobban teljesítettek az országos átlaghoz képest, hiszen 77,09 százalékuk ért el átmenő átlagot, míg a sikeresen vizsgázók országos átlaga 76,8 százalék volt. A politikus a 2018-as eredményekkel is összevetette az idei vizsgaeredményeket. Felidézte, hogy 2018-ban román nyelv és irodalomból a magyar diákok 53 százaléka kapott átmenő jegyet, most 56 százalékuk, magyarból három évvel ezelőtt 93 százalék vizsgázott sikeresen, most 96 százalék, míg matematikából 2018-ban a magyar diákok 55 százaléka kapott átmenő jegyet, most viszont 67 százalékra emelkedett a sikeresen vizsgázók aránya.