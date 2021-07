Valeriu Gheorghiţă rámutatott, a heterolog, azaz vegyes oltási sor azt jelentené, hogy első dózisként AstraZenecát, második adagként pedig mRNS típusú vakcinát, például Pfizert vagy Modernát kapna a beoltott személy. A szakember szerint a szaktárca keretében működő járványügyi bizottság már ajánlást tett a vegyes oltási séma alkalmazására, jelenleg várják a közegészségügyi bizottság véleményezését, majd újra kiértékelik a rendelkezésre álló tudományos adatokat, és jövő héten jelentik be a végleges döntést. (Agerpres)

NEMI BŰNÖZŐK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA. Működésbe állította a Román Rendőrség a nemi bűncselekményeket, illetve kizsákmányolás bűntettét elkövetők országos automatizált nyilvántartását. A rendőrség szerint a nyilvántartás a kiszolgáltatott személyekkel való kereskedéssel, ezek kizsákmányolásával kapcsolatos, valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket elkövető személyek felismerését, nyomon követését és azonosítását szolgálja. A nyilvántartásba azok a személyek kerülnek be, akik ellen bűnvádi intézkedést hoztak ilyen bűntettek miatt; akiket más uniós vagy EU-n kívüli ország központi hatóságai nyilvántartásba vettek ilyen jellegű bűntett miatt; azok a külföldi állampolgárok, akik más ország illetékes hatósága szerint ilyen bűntettet követtek el, és akikkel kapcsolatban arra vonatkozó adatok vannak, amelyek szerint Románia területén tartózkodnak vagy tartózkodhatnak. (Agerpres)

KIRÚGJÁK A FORDÍTÓT. Az athéni román nagykövetségen rosszul fordítottak valamit, ennek nyomán pedig a külügyminisztérium szóvivője szerda este bemondta a tévébe, hogy ezentúl minden Görögországba érkező turistát letesztelnek – függetlenül attól, hogy be van-e oltva, vagy átesett-e a fertőzésen korábban. Görögország bukaresti nagykövetségén viszont úgy tudják, hogy erről szó sincs, a beutazási szabályokon nem szigorítottak a korábbiakhoz képest, ami azt jelenti, hogy az oda érkező turistákat ezentúl is szúrópróbaszerűen tesztelik a görög határon. A hibás infó persze időközben a külügy honlapján is megjelent, ezért utólag hivatalos pontosítást adtak ki az ügyben. A megtorlás persze nem marad el, a külügy már be is jelentette, hogy kirakják a szűrét a fordítónak, aki hibázott, de az ő munkáját felügyelő tisztviselők ellen is fegyelmi eljárás indul, és büntetésre számíthatnak. (Főtér)