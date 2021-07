Kevesen oltakoznak a falvakban

Valeriu Gheorghiță katonaorvos szerint az immunizált vidékiek aránya ennél magasabb, de arról nincs kimutatás, hogy közülük hányan oltatták be magukat városi oltóközpontokban. Az országban több mint 640 mobil oltóegységet szerveztek, ezek eddig a községek 45 százalékába jutottak el, és mintegy 55 ezer embert oltottak be. Több mint százezer ember a falusi rendelőkben kapta meg az oltást. Országos szinten egyébként eredetileg a családorvosi rendelők kevesebb mint harmada csatlakozott az oltási kampányhoz, de mára már alig 26 százalékuknál – kevesebb mint 2500 rendelőben – lehet beadatni a koronavírus elleni oltást. A vidéken élő emberek immunizációját további 177 falusi oltóközpont működtetése is segíti.