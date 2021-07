Nem egyszerű összeállítani egy ilyen iratcsomót. Első lépésként a megyei környezetvédelem láttamozását kell megszerezni. Ehhez azonban szükséges a medvetámadások áldozatai orvosi igazolásának a felmutatása is – ecsetelte a bürokrácia buktatóit, az időhúzás okait Rétyi Csaba. Hozzáfűzte: „szerintem nem fogják megadni a kilövési engedélyt”.

Rétyi Csabát a medvetámadás körülményeiről is faggattuk, hiszen rengeteg, fordulatosabbnál fordulatosabb szcenárió forog már közszájon a megyében. „Egyedül az áldozat tudja, hogy mi és hogyan történhetett, szemtanú nem volt” – szögezte le. Amit tudni lehet, hogy a Sugási úttól felfelé menet, baloldalt történt a támadás, a vadászok lőterétől fentebb, ahol egy friss vágott van – messzebb az úttól –, ahol előszeretettel tartózkodik a medve. Azt a részt terepmotorosok, szaladók látogatják szívesen – mondta. Az áldozat saját lábán egészen az őrház utáni tavakig gyalogolt le, véresen, megmarcangolva. Ott tették be a mentőbe, ekkorra már Rétyi is ott volt. A megtámadott csak annyit hajtogatott: nem érzi jól magát. Valószínűleg, sokkos állapota miatt nem fogta fel helyzete súlyosságát, megnövekedett adrenalinszintje adott neki erőt, hogy sebesülten is, de a város felé vegye útját – állapította meg Rétyi.

De medve is járt pórul a napokban. Szerdára virradóan autó ütött el egy medvét a gidófalvi útkereszteződés közelében. Az állatnak eltörött a combcsontja, de be tudta vetni magát a mezőbe. Próbáltak segíteni rajta, minden igyekezet ellenére végül mégis el kellett altatni a súlyosan megsérült állatot – tudtuk meg a vadásztól.