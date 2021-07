Lapunk érdeklődésére Șereș Lucia, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, jelenleg is alig tudják ellátni pácienseiket, szóba sem jöhet, hogy újabb vizsgálatokat vezessenek be. Sepsiszentgyörgyön nemrég három családorvos ment nyugdíjba, közel hatezer ember maradt úton, s keresi, hol írathatná fel gyógyszerét, de a községekben is nagy az orvoshiány, nincs akihez fordulniuk az embereknek – mondotta.

Az új keretszerződés lehetővé teszi, hogy az egészségbiztosító pénztár finanszírozásával végezzenek a családorvosok EKG-vizsgálatot és légzésfunkciós vizsgálatot (spirometriás mérést), de a szükséges felszerelést maguknak kell megvásárolniuk, ha pedig olyan diagnózist állapítanak meg, amihez a szükséges gyógyszert csak szakorvos írhatja fel, akkor a betegnek el kell mennie szakorvoshoz – részletezte dr. Șereș Lucia. A szóban forgó szerződés szerint az eddigi évi négy helyett havonta egy otthoni vizsgálatot számolnak el a krónikus betegek esetében és plusz egy látogatást a kismamáknál a szülés utáni negyedik héten, továbbá az egészségbitosítási pénztár finanszírozza a boka-kar index mérését, amellyel kimutatható a perifériás érbetegség, valamint a 24 órás ambuláns vérnyomásmérést. Dr. Șereș Lucia szerint elképzelhetetlen, hogy a jelenleginél többet dolgozzanak, ráadásul az alapellátásra fordított költségvetés növelése nélkül semmilyen garancia nincs arra vonatkozóan, hogy a plusz szolgáltatásokat az egészségbiztosító kifizesse. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke úgy véli, az egészségügyre szánt költségvetésből a jelenlegi 5 helyett legalább 12 százalékot kellene kitennie az alapellátásra fordított összegnek, akkor lehetne szó új szolgáltatásokról is, de a jelenlegi orvoshiány miatt emberileg akkor is lelehetlen lenne több munkát végezni. Șereș doktornő elmondta, a családorvosok országos szövetsége több rendben jelezte az egészségbiztosítónak, hogy melyek a legégetőbb problémák, de lényeges változás nem történt, az új szerződésbe nem vették bele a családorvosok javaslatait. Jelenleg sok a bürokrácia, a papírmunka, alig jut idő a betegekre, szó sem lehet még több vizsgálatról – szögezte le dr. Șereș Lucia.

Az új szerződésről megkérdeztük a Kovászna megyei egészségbiztosítási pénztár elnökét is. Dragoș Tatu elmondta, egyelőre egy hónapos szerződés-kiegészítésről van szó, júliusban döntenek a családorvosok, hogy a következő időszakra kötnek-e új szerződést. Az új szolgáltatásokkal kapcsolatban az elnök közölte, ez egy lehetőség, de nem kötelező, és amit a családorvosok elvégeznek, azt a biztosító kifizeti, szerinte nincs ok aggodalomra, mert minden esztendőben a szükségletek arányában kiegészítette a kormány a költségvetést. Fontos ellenben, hogy a családorvosok csak azokat a plusz vizsgálatokat végezhetik el, amire van képesítésük és azokon a területeken is vannak olyan gyógyszerek, amelyeket a családorvosok is felírhatnak. Aggodalomra ad okot ellenben, hogy sok családorvos megy nyugdíjba, sok rendelő marad üresen a közeljövőben – mondta Tatu. Jelenleg a megye öt városában is orvoshiány mutatkozik, de nyolc községben és a hozzájuk tartozó településeken sincs orvos. Az elnök szerint, ha nem jönnek fiatal családorvosok a megyébe, akkor két-három éven belül kiürülnek a rendelők, összeomlik az alapellátás.

Jelenleg Dálnokon, Málnáson, Maksán, Kédiszentkereszten, Nagyborosnyón, Nagypatakon, Szentkatolnán és a hozzájuk tartozó településeken nincs családorvos, de néhány városi körzetben is hiányzik a szakember, a korábbi százöt családorvos helyett alig kilencvenkettő teljesít szolgálatot a háromszéki alapellátásban.