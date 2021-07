Szünidőben is nyitva az óvoda, bölcsőde

Sepsiszentgyörgyön a nyári szünidő alatt is fogadják a gyermekeket az óvodák, valamint a bölcsődék – tájékoztatott a városháza. A megyei tanfelügyelőség honlapján közzétett beosztás szerint a megye más városaiban is biztosítják a kicsik napközbeni felügyeletét.

Sepsiszentgyörgyön júliusban a legkisebbek felügyeletét több intézmény is biztosítja. A Napsugár óvodához tartozó bölcsőde mellett a Kós Károly utcai is, ahol továbbra is fogadják az őszi nyitáshoz a beiratkozási iratcsomókat. Működik az Árvácska Napközi Otthonhoz tartozó bölcsőde is, ahová szintén július végéig lehet vinni a kicsiket, ez az intézmény egyébként újra kinyit augusztus második felében.

A Gulliver, a Benedek Elek, a Napsugár, a Pinocchio, a Kőrösi Csoma Sándor és a Hófehérke óvodák július végéig fogadják a gyermekeket, augusztusban azonban zárva tartanak. Az Árvácska Óvoda júliusban, illetve augusztus második felétől látogatható, míg a Csipike Óvodába augusztus folyamán várják a gyermekeket.

Az önkormányzati tájékoztatóban arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az intézményekben a helyek száma korlátozott, így azok a gyermekek élveznek előnyt, akik esetében mindkét szülő dolgozik és a nagyszülők sem tudnak vigyázni rájuk. Abban az esetben, ha az óvoda, ahová a gyermek be van íratva, éppen zárva tart, a szülő kérvényezheti, hogy egy másik intézménybe vihesse gyermekét a vakációban. Megjegyezték azt is, mindenhol betartják a kötelező egészségügyi és hatóságok által megszabott előírásokat, rendszeresen fertőtlenítik a felületeket, valamint a játékokat.

Kézdivásárhelyen a Manócska óvodában júliusban végig, augusztusban pedig 14-ig fogadják a gyermekeket, míg a Vackorban július 15-ig. Ugyancsak július közepéig látogatható a baróti Cimbora óvoda is. Kovásznán július folyamán az 1-es számú óvoda biztosít ügyeletet, s nyitva tart e hónap végéig a bodzafordulói napköziotthon is.