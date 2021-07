A járvány kezdete óta, az elmúlt egy év és három hónap alatt olyan időszak is volt, amikor a megyei kórház fertőzőosztályán hatvan-hetven fertőzöttet kezeltek, két emeleten ápolták a COVID-os betegeket, és más osztályok orvosai és asszisztensei is besegítettek a fertőzöttek ellátásában. Jelenleg a fertőző betegségek osztályának negyedik emeletén egyetlen koronavírusos pácienst ápolnak, akinek állapota közepesnek mondható, a gyanús eseteket továbbra is a második emeleten különítik el (jelenleg nincs ilyen beutalt), a harmadik emeletet megnyitották a más típusú fertőző betegségek számára – közölte az intézmény menedzsere.

A COVID-sebészet és -ortopédia számára fenntartanak egy külön kórtermet, amelynek a betegútvonalait elkülönítették, ezáltal e két osztályon szin­te teljes üzemmódban tudnak dolgozni, ami azt jelenti, hogy az elmaradt beütemezett műtétekre sor kerül, természetesen sürgősségi sorrendben – hangsúlyozta András-Nagy Róbert. A kardiológiai osztály is visszaveheti az intenzív terápia számára eddig elfoglalt felületeit, ezután is lesz COVID-intenzív terápiás részleg, de egy sokkal kisebb felületen.

A megyei kórház me­ne­dzsere úgy véli, akkor sem mondhatnak le a koronavírussal fertőzöttek, illetve gyanús esetek számára elkülönített részlegek fenntartásáról, ha jelenleg kevés az érintett páciens, mert a helyzet változhat, de ahol lehet, ott bővítik az ellátást, az osztályok idővel teljes kapacitással fogadhatják a betegeket.