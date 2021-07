Tanulva az elmúlt tíz év tapasztalataiból, csak a vonatkozó kormányhatározatnak a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után kerül ki a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények homlokzatára Sepsiszentgyörgy kalandos úton hivatalossá vált városzászlaja – jelentette be tegnap Antal Árpád polgármester. Amint arról beszámoltunk, a kormány a héten elfogadta a megyeszékhely zászlaját, miután Cseke Attila fejlesztési miniszter „kihúzta a fiókból” a több éve ott heverő vonatkozó iratcsomót és a kabinet elé terjesztette a határozattervezetet.

Antal Árpád felidézte, hogy a városzászló története lassan tizenegy évre nyúlik vissza, a képviselőtestület 2010. január 28-án hozta meg a döntést, hogy a jelenlegi zászló lesz a megyeszékhely egyik szimbóluma. A döntést folyamatos támadások követték, mások mellett Dan Tanasă, valamint a prefektúra részéről, majd hosszas pereskedés után a Brassói Táblabíróság 2014-ben jogerősen betiltotta a zászló használatát. A következő évben a parlament által elfogadott 141-es számú törvény kimondta, hogy a közigazgatási egységeknek lehet saját zászlajuk. Az önkormányzat az új előírásoknak megfelelően még abban az évben újabb tanácshatározattal elfogadta ugyanazt a zászlót, s az iratcsomót felterjesztették a fejlesztési minisztériumba, de ott öt éven keresztül nem foglalkoztak a kéréssel, valamelyik fiók mélyére került a dosszié. Idén januárban Cseke Attila tárcavezető elővette a fiókból, és a kormányhatározatot is elfogadta a kabinet. Antal Árpád szerint ebből az esetből is látszik, hogy nem elég csak a jogszabály, kell az akarat is. Akarat pedig akkor van, ha jelenlét van. A polgármester köszönetet mondott azoknak, akik decemberben részt vettek a választásokon és az RMDSZ-re szavaztak, „hiszen így fél év elteltével már látható eredményei vannak a jelenlétnek.”

Újságírói kérdésre válaszolva Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke közölte, a megyezászló iratcsomója hasonló utat járt be, várják a jelkép kormány általi hivatalosítását.

A Szekeres Attila István heraldikus által tervezett zászló színei a városcímer mázain alapulnak. A város zászlaja arannyal és kékkel középen vágott, 2:3 oldalarányú fekvő téglalap, melynek közepén a városcímer helyezkedik el: háromszögű pajzs kék mezejében zöld hármas halmon két lőréssel ellátott, oromsoros arany várfal áll, ebből két lőréses, oromsoros bástya emelkedik ki. A várfalat középen, a középső, magasabb halmon álló ezüstsisakos, fekete kapujú, felvont ezüstrostélyú természetes színű (fehér) torony szakítja meg. A jobb bástya fölött arany naparc, a bal fölött sugárzó ezüst félhold látható. A középső halmon aranymedálban a sárkánnyal küzdő Szent György lovag árnyéka jelenik meg. A várfal arra utal, hogy a település már évszázadok óta város. A templomtorony a város régmúlt korokat megélt műemlékének, a templomvárnak állít emléket. A nap és a növekvő holdsarló székely szimbólum. A sárkányt legyőző Szent György lovag az 1871-ben kelt magyarországi XVIII-as törvénycikk értelmében megállapított „SZABAD KIR(ÁLYI) SZENT GYÖRGY VÁROS PECSÉTJE” köriratú bélyegző képét idézi, ugyanakkor a város nevére utal, ezáltal névcímerré is téve a jelképet. A pajzsot fedő hétbástyás falkorona a közigazgatási egység rangját – megyeszékhely, municípium – jelképezi.