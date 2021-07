A városé a sportigazgatóság telepe

Amint azt Antal Árpád polgármester a tegnapi tájékoztatón ismertette, ezzel minden olyan környéki terület önkormányzati tulajdonba került, ahol a város vezetése az eljövendő öt évben nagyszabású befektetést tervez. Amint arról már több rendben beszámoltunk, az összesen mintegy négyhektáros, a központi piacot is magában foglaló terület övezeti rendezési tervét nemrég hagyta jóvá a városi képviselő-testület, két héttel ezelőtt pedig a tervezett beruházásokkal kapcsolatos több előzetes terv, tanulmány költségeire is rábólintottak. Amint azt már ismertettük: az Ág, Bánki Donát, Császár Bálint és részben a Kriza János utca által határolt területen vásárcsarnok, emeletes parkoló, vállalkozói inkubátorház épül, parkosítják a területet, illetve a parkoló tetején várhatóan sportpályák is lesznek. Antal Árpád leszögezte: nagyjából ötéves távlatú elképzelésekről van szó. Mint ismert, a területen található a közszállítási vállalat, valamint a közüzemek székhelye is. A két vállalat a jövőben a szépmezői ipari parkban és annak közvetlen szomszédságában folytatja majd tevékenységét. A közüzemek már el is hagyta a régi székhelyet, amelyet a másikkal egyetemben lebontanak. Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta: a sportigazgatóságnak még nem kell költöznie, mivel az arra a területre tervezett beruházásnak még csak most indítják a tervkészítési szakaszát. Az új székház kérdését ugyanakkor nagy eséllyel a megyei önkormányzatnak kell majd megoldania, mivel a kormányprogramban szerepel – és az idevágó döntés már előkészületben van –, hogy ezek az intézmények az alárendeltségükbe kerülnek. (ndi)