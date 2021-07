Fogdában az erőszakoskodó

Előző írásunk

Egyértelműen látszik, hogy új, modern világunkban, alkalmazkodni kell a haladó, szabadelvű, liberális irányzatokhoz, és a sportban is új szabályokat kell bevezetni azért, hogy mindenki egyenlő esélyekkel versenyezhessen. Elgondolkodtam azon, hogy a futballt is alaposan meg kell reformálni, és azt is, hogy húsz év múlva miként fog lezajlani egy futball-Európa-bajnokság. (Mármint, ha akkor még lesz Európa.)