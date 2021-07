A múzeum továbbra is várja a látogatókat az ideiglenes kiállítóhelyen, a Lábas Házban (Szabadság tér 7.) hétköznapokon 9–16 óráig, csütörtökön 9–19 óráig, hétvégén 10–14 óráig, ahol a Szabadság színeváltozásai című tárlatot tekinthetik meg.

Könyvbemutató

Dr. Antalka Ágota Párkapcsolati konfliktuskezelés cίmű könyvét július 6-án, kedden 19 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a LibriM könyvudvarban (szabadtéren). A könyv olyan témát tár elénk, amiben előbb-utóbb mindannyian érintettekké válunk. A szerzővel Máthé Kincső beszélget.

Zene

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. Kovásznán ma 18 órától a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán – rossz idő esetén az Ignácz Rózsa Teremben – a Sárik Péter Trió&Falusi Mariann lemezbemutató koncertet tart dzsesszesített magyar slágerekkel. A jegyek ára: 20 lej. Helyfoglalás a 0744 364 250-es telefonszámon.

KAMARAZENE. Július 8-án, csütörtökön 19 órától az Árkosi Művelődési Központ koncerttermében (Bástya Ház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) redkívüli kamarakoncertre várja a közönséget a Les nimphes à la fontaine trió. Az együttes tagjai a Brassói Transilvania Tudományegyetem zene tanszékének a tanárai: Alina Nauncef (hegedű), Anca Preda (zongora) és Filip Ignác (fuvola). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Útilapu – A természetbarát rovatban ezúttal kialudt vulkánok belsejébe is ellátogatnak, Alsórákoson ugyanis – a bányászatnak köszönhetően – ez lehetséges. A helység természeti ritkaságait, értékes műemlékeit az évente megtartott A Kő napja – A Kő hangja elnevezésű rendezvénnyel is próbálta népszerűsíteni a Carpaterra és az Alsórákosért Egyesület 2019-ben, amikor a riport készült. * Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2020. (ismétlés) – A járványhelyzet a fesztivál 40., jubileumi kiadását is felborította. A szokásos koncertek, szakmai beszélgetések és mesterkurzusok helyét átvették az interneten közvetített videók. De a szigorú előírások betartásával és a környékbeli zenészek közreműködésével mégis sikerült néhány koncertet is megtartani. A tavalyi összefoglaló az idei fesztiválra és programjaira is felhívja a figyelmet. * A 2019-es Csíkszeredai Régizene Fesztivál barokk zenekara kimondottan a fesztivál idejére alakult. Az elismert hazai és külföldi, barokk hangszereken játszó zenészekből álló zenekar színvonalát Ulrike Titze koncertmester személye biztosítja, a drezdai születésű művésznő 1986 óta kizárólag barokk hegedűn játszik. A Barokk Fesztiválzenekar tavalyi fellépését az tette igazán különlegessé, hogy Ulrike Titze koncertmester meghívta a fesztivál keretében szervezett Régizenei Nyári Egyetem ütőhangszeres kurzusának növendékeit is, ütőhangszeres szólamokkal dúsítva Johann Joseph Fux (1660–1741) Turcaria partita elnevezésű művét, azaz Bécs 1683-as török ostromának zenei leírását.

Mozi

Rádió

A Mária rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsfüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus Vére litánia, 18 órától szentmise Nagyváradról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 22 órától Zsolozsma – Kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

CoRepeta Nyelviskola

Ezen a nyáron is várja szeretettel a gyermekeket a CoRepeta Nyelviskola az angol és román napközis nyelvi táboraiba. Az 5–12 évesek programjainak helyszínei: Illyefalva, a Vártemplom udvara és Szentkirály, kultúrotthon, illetve Kézdivásárhely. A 13–18 évesek román nyári nyelvtanfolyamai Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen lesznek. Illyefalvára és Szentkirályba a nyelviskola viszi és hozza a gyermekeket. A táborok, tanfolyamok hétfőtől péntekig tartanak, reggel 8–9 órától délután 16 óráig. Érdeklődni: 0771 517 183, info@corepeta.ro, www.corepeta.ro. (x)

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Július 6-án, kedden 9–15 óráig Esztelneken, Kurtapatakon, Csomortánban, Kézdialmáson, Felsőlemhényben és Almásréten szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újra­kezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

ÚJ TELEFONSZÁM. A Nyugdíjasok Sugás Szövetsége a tagság tudomására hozza, hogy megváltozott az iroda telefonszáma. Az új szám: 0771 122 156.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), a kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), a baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és a kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.