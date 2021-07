Rómában a papírforma szerint az angol válogatott kezdett jobban, amely az első komolyabb ziccerét gólra is váltotta: a 4. percben Sterling előkészítését Kane a kapust megelőzve a hálóba továbbította. A folytatás a háromoroszlános gárda labdabirtoklásáról szólt, akik félgőzzel futballozva is veszélyesebbek voltak, mint ellenfeleik. A térfélcsere után Anglia két gyors góllal eldöntötte a találkozót: a 46. percben Maguire közelről a jobb sarokba fejelt, majd Kane bólintása zörgette meg a hálót. A szigetországi csapat negyedik találata is fejesből született: a 63. percben egy szögletet követően Henderson a jobb alsó sarokba küldte a labdát. Anglia összességében megérdemelten, de meglepően könnyedén jutott az elődöntőbe a fáradt csapat benyomását keltő ukránok ellenében.

A bakui cseh–dán párharc 5. percében már zörgött a háló: skandináv szöglet után az egyedül hagyott Delaney a tizenegyespont közeléből fejelt a kapu jobb oldalába. Dánia ezt követően is több veszélyes helyzetet alakított ki, a csehek csak húszpercnyi játék után kapták el a fonalat és kezdtek bátrabban játszani. A gyors kontrákra berendezkedett dánok a szünet előtt növelték előnyüket: a 42. percben Maehlet indították nagyszerűen a bal oldalon, tökéletes beadását Dolberg egyből a kapuba lőtte. A második félidőt nagy lendülettel kezdték a csehek, Schmeichel egymás után több védést is bemutatott. A 49. percben azonban tehetetlen volt, amikor is Coufal 30 méterről középre lőtt labdájába Schick tette bele a lábát, így a labda a kapuban állt meg. A szépítés után kiegyenlítetté vált az összecsapás, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem született.

Eredmények: Csehország–Dánia 1–2 (gólszerzők: Schick 49., illetve Delaney 5.), Dolberg 42.), Ukrajna–Anglia 0–4 (gsz.: Kane 4., 50., Maguire 46., Henderson 63.). Az elődöntők programja: * kedd: Olaszország–Spanyolország (London, 22 óra) * szerda: Anglia–Dánia (London, 22 óra).