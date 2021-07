Egy év kihagyás után ismét nemzetközi versenynek adott otthont az oltszemi fogathajtó pálya. A péntektől vasárnapig tartó megmérettetés megnyitóján részt vett dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere, valamint Novák Károly Eduárd, Románia ifjúsági és sportminisztere. A díjátadon Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere is jelen volt. Bár az időjárás teljes mértékben nem kedvezett a lovassport szerelmeseinek, az érdeklődők szép számban kilátogattak, a verseny mellett lovas kaszkadőr bemutatót is láthattak. A harmadik nemzetközi viadalt a kökösi Farm utca 500. szám alatti lovastanya versenyzője, Bartha Eduárd nyerte meg, a második Rákóczi Gergő lett, míg a harmadik helyen szintén a kovászna megyei fogathajtó végzett, ugyanis két fogattal vett részt a 17 csapatos mezőnyben.

A pénteki megnyitón dr. Nagy István agrárminiszter kijelentette, Kárpát-medencei együttműködésre is szükség van ahhoz, hogy a magyarság ismét elfoglalja vezető szerepét a lótenyésztésben, amely 30–40 évig „aludta Csipkerózsika álmát”. Magyarország Agrárminisztériuma az oltszemi Mikó-kastély gazdaságának adományozta a Szemafor Széltoló névre hallgató kisbéri-félvér mént. A szilvásváradi állami ménesből Háromszékre szállított tenyészállat az utolsó fedezőmének egyike abból a kisbéri vérvonalból, amelynek eredete Oltszemen gyökerezik.

A miniszter hozzátette, a mostani esemény kiegészíti azok sorát, amelyek nyomán korábban már négy mén került Erdélybe négy különböző magyarországi nemzeti parkból, hogy nemesítsék az erdélyi lóállományt. Mint mondta, Széchenyi óta tudjuk, hogy a Kárpát-medence kiváló hely a lótenyésztésre, és ideje, hogy a magyarság újból megtalálja vezető helyét a világ lótenyésztésében. A miniszter szerint jó úton járunk, hiszen Magyarországon új fordulat van, egyre több magángazdaságban is sikeresen tenyésztenek lovakat, egyre több magyar versenylovat jegyeznek a világon, illetve egyre több hátast tudnak értékesíteni magas áron.

Az eseményen jelen volt Novák Károly Eduárd romániai sportminiszter is, aki kijelentette, „lassan visszanyerjük az elvesztett lovaskultúránkat a Kárpát-medencében”. Megköszönte a magyar kormánynak, hogy támogatta az oltszemi nemzetközi fogathajtó versenyt, és megállapította, hogy Romániában a hagyományoknak köszönhetően a romániai magyarok tartják életben a fogathajtó sportot, amelyet a magukénak éreznek és szívvel-lélekkel űznek.

Az eső és a vizes talaj megnehezítette a lovak és a fogathajtók feladatát, akik pénteken a díjhajtáson, szombaton a maratonhajtáson és vasárnap az akadályhajtáson tették próbára magukat. A hazai közönség legnagyobb örömére a végső győzelmet a 2015-ben akadályhajtásban világbajnok Bar­tha Eduárd húzta be. A 29 éves versenyző ráadásul a harmadik helyet is megszerezte, a két Bartha-fogat közé pedig a 2019-ben az oltszemi nemzetközi viadalon győztes Rákóczi Gergő fért be, míg a Magyarországról érkező Váczi István nyolcadik lett. A nemzetközi verseny egyben a román országos bajnokság második fordulója is volt. A harmadik körnek augusztusban Fugyivásárhely ad otthont, majd szeptemberben Marosvásárhelyen rendezik a döntőt.

Eredmények: * díjhajtás: 1. Rákóczi Gergő (Románia) 48.78 hibapont, 2. Bartha Eduárd I. (Románia) 53.66, 3. Váczi István (Magyarország) 54.66... 6. Bartha Eduárd II. 56.44 * maratonhajtás: 1. Bartha Eduárd I. 102.85, 2. Rákóczi Gergő 103.27, 3. Varga Roland (Románia) 109.98, 4. Bartha Eduárd 110.44 * akadályhajtás: 1. Bartha Eduárd II. 0, 2. Varga Roland II. 0, Babó Kálmán (Románia) 2.66... 7. Bartha Eduárd I. 6 * összesített: 1. Bartha Eduárd I. 162.51, 2. Rákóczi Gergő 165.54, 3. Bartha Eduárd II. 166.87.