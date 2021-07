A péntekig a kapruni edzőtáborban tartozkodó Sepsi OSK közösségi oldalán újabb játékos leigazolását jelentette be. Rajko Rep legutóbb az osztrák élvonalban érdekelt TSV Hartberg játékosa volt, és három évre szóló szerződést írt alá az Európa Konferencia Liga selejtezőjében érdekelt sepsiszentgyörgyi csapattal.

„Válogatott játékossal erősödött csapatunk! A mai nap során véglegessé vált, hogy a Sepsi OSK színeiben játszik a szlovén válogatott Rajko Rep is, aki három évre szóló szerződést írt alá klubunkkal. A 31 esztendős támadó középpályás legutóbb az osztrák TSV Hartberg játékosa volt, de pályafutása során többek között még játszott a szintén osztrák LASK, Austria Klagenfurt vagy a szlovén NK Maribor csapatánál is. Rajko, sok sikert kívánunk nálunk” – olvasható a klub közleményében.

A 31 éves támadó középpályás 2018 júliusában igazolt az osztrák együtteshez, amelynek mezében 99 mérkőzésen 24 gólt és 23 gólpasszt jegyzett. Az előző idényben minden versenysorozatot figyelmbe véve 33 találkozón 7 találatot szerzett és 7 asszisztot is kiosztott. Az NK Maribor játékosaként háromszor nyert szlovén bajnokságot, valamint a LASK és az Austria Klagenfurt mezében az osztrák másod- és harmadosztályban is aranyérmet szerzett. Rep 2019-ben mutatkozott be a szlovén felnőtt válogatottban, azóta ötször öltötte magára a nemzeti mezt és egy gólt jegyzett. (miska)