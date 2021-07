Átalakulóban van az ötszörös bajnok és hatszoros Román Kupa-győztes Sepsi-SIC csapata, amelynél az elmúlt hét folyamán vált hivatalossá, hogy hét játékosa is távozik. A változások ellenére a zöld-fehérek nem adnák alább korábbi céljaiknál, így a soron következő idényben is a pontvadászat megnyerése mellett egy újabb kupasikerre hajtanak, míg nemzetközi porondon minél jobb Európa-kupa-helyezésben vagy éppen egy esetleges Euroliga-szereplésben reménykednek.

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC első távozója az amerikai Rebekah Gardner volt, aki a Nemzeti Ligában 26, a Román Kupában 2, míg az Európa-kupában 5 mérkőzésen öltötte magára a zöld-fehér mezt, és oroszlánrészt vállat a zöld-fehérek remek nemzetközi szerepléséből. Gardner a következőkben a spanyol Spar Girona együttesét erősíti majd, az alakulattal a zöld-fehérek a tavalyi Euroliga-selejtezőben mérkőztek meg. Szintén elhagyta a sepsiszentgyörgyi gárdát az ugyancsak tengerentúli Rebecca Tobin, akit a mértékadó szakportál, az Eurobasket.com a 2020–2021-es női kosárlabda Nemzeti Liga legjobbjának választott meg. A Háromszékről elköltöző idegenlégiósok sorát a görög Pine­lopi Pavlopoulou és a szlovák Marie Růžičková egészíti ki, mellettük pedig a rutinos Andra Mandache, valamint Kovács Renáta és a sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincső is máshol folytatja kosárlabdás pályafutását.

„Mivel a kosárlabdában rendszerint egy idényre szerződtetik a sportolókat, így roppant természetes két bajnoki szezon között a játékosok mozgása. Mivel több éve stabil anyagi háttérrel rendelkezünk, így néhány kosarassal sikerült hosszabb megegyezést kötni, aminek különösen örvendünk. Mindig is voltak olyanok, akik egy évad után elmentek innen, de voltak, vannak olyanok is, akiket mi nem szeretnénk megtartani, helyükre pedig olyanokat kell hogy hozzunk, akik játszani akarnak és eredményt elérni” – nyilatkozta Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója.

A következő idényben is a Sepsi-SIC játékosa marad a montenegrói Jovana Pašić, aki az elmúlt három szezonban a csapat meghatározó játékosává vált és három kupagyőzelmet, valamint két bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal. Annemarie Gödri-Părău a nyolcadik idényét kezdheti meg a SIC mezében, így teljes egészében részese volt a gárda eddigi összes sikerének. E két tapasztalt kosaras mellett a 2021–2022-es évadban is a zöld-fehéreknél marad a nagyváradi Orbán Nikolett, a dési Ștefania Cătinean, illetve a ploiești-i Ioana Ghizilă is.

„Úgy tűnik, hogy az új szezonban több ütőképesebb csapat lesz a bajnokságban, mint a 2020–2021-es idényben, és nemcsak a Szatmárnémetivel kell majd harcolnunk. Az előző bajnoki évben a Nemzeti Ligában és a Román Kupában is az első hely volt a célkitűzésünk, és emellett a nemzetközi szereplésre fektettük a komolyabb hangsúlyt. Ezért nagy előrelépés volt számunkra az, hogy elfogadták a nevezésünket az Euroligába, és a sorozat selejtezőjében játszottunk, továbbá óriási eredményt értünk el azáltal, hogy bejutottunk az Európa-kupa negyeddöntőjébe. Utóbbi teljesítményünk annak tükrében is kiemelkedő, hogy az elmúlt 10 esztendőben egyetlen romániai csapat sem tudott idáig eljutni. A friss szezonban is arra fogunk törekedni, hogy elérjük ugyanezeket a célokat, ha lehet, akkor minél tovább akarunk menetelni az Európa-kupában, vagy esetleg az Euroliga csoportkörében szeretnénk szerepelni. Az elkövetkezőkben szorosabb együttműködést igyekszünk kialakítani a Sepsi ISK-val, s megpróbáljuk a tapasztaltabb játékosaikat felvinni a nagycsapatunkba” – tette hozzá a sportvezető.