A rajt gond nélkül zajlott le, Verstappen megtartotta az első helyet, mögé Norris és Sergio Pérez sorolt be másodiknak és harmadiknak, ugyanakkor egy kisebb baleset miatt az első kör végén a pályára hajtott a biztonsági autó. Az újraindításnál Verstappen maradt az élen, Pérez megtámadta a második helyért Norrist, ám a brit leszorította a pályáról a mexikóit, aki emiatt visszaesett a 10. pozícióba. A tizedik körben Verstappen, Norris, Hamilton volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de hamarosan Hamilton feljött másodiknak, miután megelőzte Norrist. A McLaren brit tehetsége öt másodperces időbüntetést kapott, mert a versenybíróság szabálytalannak látta azt, ahogy a futam elején leterelte a pályáról Pérezt. Az élmenőket tekintve a kerékcserékre a 31. és a 33. kör között került sor, ezek után Verstappen az élen maradt, Hamilton követte másodikként, Bottas pedig a bokszutcában megelőzte a büntetését letöltő Norrist. A hajrához közeledve a műszaki gondokkal küzdő Hamilton csapatutasításra elengedte maga mellett Bottast, az 53. körben pedig Norris is könnyedén megelőzte a címvédőt. Verstappen sikerét az utolsó tíz körben semmi sem veszélyeztette, sőt, megfutotta a plusz egy világbajnoki pontot érő leggyorsabb kört is.

A vb két hét múlva, a Brit Nagydíjjal folytatódik Silver­stone-ban.