Vadasi unitárius találkozó

Így volt ez régen is, amikor a vidék unitáriusai elhatározták, hogy egy évben egyszer itt is hálát adnak a Fennvalónak életükért. Jó volt ismét megtapasztalni, hogy ezt a fogadalmat újra megtarthatjuk, folytathatjuk. Az idei találkozót az árkosi egyházközség szervezte. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja – érezhettük a textus jelképes üzenetét tiszteletes Bíró Attila árkosi lelkész ajkáról, s jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy az egy igaz Istenbe vetett bizalom és áldozatok árán fennmaradhatott a Kárpát-hazában a több mint 450 éves unitarizmus. Találóan hangzott a szabadtéri szószéken szolgálattevő Bíró Attila a maréknyi kis gyülekezetek megtartó hitéről való példázódása. Bevallotta, hogy amikor nemcsak a mindennapi élet gyors változásai, hanem az időjárás is próbára tesz bennünket, szükségesebb a közösségi összetartó felhívás. Bizonytalan volt, hogy megtarthatják-e a találkozót, de a kebli tanács (presbitérium) egyhangúlag és erőt adóan döntött: a találkozás öröme nem maradhat el!

Mózes első könyve 31. fejezetére építette alkalmi beszédét nagytiszteletű Szabó Előd ürmösi lelkész, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör újonnan megválasztott esperese, példázódva Lábán és Jákób történetével éreztette, hogy megmaradásunk-békénk záloga kell hogy legyen továbbra is az „ártó szándék nélküli” összetartás. Éljen továbbra is mindenki szí­vében a közös találkozás öröme, mint ma – mondta: Legyen így továbbra is!

– Milyen érzéssel fogadta el az egyházköri közgyűlés döntését esperessé választása okán? – kérdeztük Szabó Elődöt. – Vegyes érzésekkel és örömmel, mert felmenőim is kitartással szolgálták egyházunkat, amelyhez több szállal kötődöm, úgy érzem, hogy ez felelős munka és kincs, s Istenben bízva ezt magunkkal tovább kell vinnünk. A bizalom megtisztelő és munkára kötelez. Szabó Előd a teológia elvégzése után két gyakorló évig segédlelkésze volt a székelyudvarhelyi belvárosi unitárius egyházköz­ségnek, majd 2007. szeptember elsejétől nevezték ki az ürmösi egyházközség lelkészének. Az új esperest és a jelenlevőket Demeter Zoltán köri felügyelő gondnok köszöntötte, ismertette az egyházkörben történt változásokat, jelezve, hogy püspökválasztás előtt áll a Magyar Unitárius Egyház. A találkozó vándorzászlóját Bedő Károly árkosi gonok átadta a bölöni egyházközségnek, a jövő évi találkozó szervezőjének. Megtapasztalva a nyári záport és a ragyogó napsütést is, fellépett az árkosi Régeni Áron Vegyes Kórus Márk Attila énekvezér vezényletével. Egyéni énekszámokkal szórakoztatta a közönséget Ürmösi Incze Mária előadőművész és tiszteletes Buzogány Csoma István szentivánlaborfalvi-kézdivásárhelyi lelkész. Közösen énekeltük nemzeti imánkat és a székely himnuszt.