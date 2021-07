Véget értek a Csoma-napok

Kora délelőtt a kultúrotthonban került sor a tudományos értekezlet összegző előadására, ezt követően a jelenlévők a református templomban istentiszteleten vettek részt. Igét hirdetett Sógor Csaba. A lelkész jelenlétét köszöntötte Bende Tamás helyi lelkipásztor, ajándékkal is meglepve a vendéget. A templomozás után a Csoma-szobor koszorúzására került sor. Ünnepi beszédet mondott Percze László, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja. „Kőrösi Csoma Sándor egy olyan tudatállapothoz vezető utat járt, ami mentes minden negatív érzelemtől. Kőrösi élete igazolja az ősi tanítást, miszerint valamennyi ember képes arra, hogy kifejlessze magában ezt a tudatállapotot, létrehozza az alázat, a békesség és az egyetértés alapállását” – hangoztatta a konzul. Az emlékmű koszorúzása, a székely himnusz eléneklése után az összegyűltek a Csoma-emlékházhoz vonultak.

Ezen a helyszínen házigazdaként Bende Tamás szólt az egybegyűltekhez. Felelevenítette: a nagy előd iránti tiszteletből 1990-ben épült meg az emlékház. „Ma, 2021. július harmadikán Túri Török Tibor képzőművész felajánlásával alkotását, Kőrösi Csoma Sándor domborművét helyeztük el a ház falára” – mondta a lelkész. A domborművet Deák Ferenc és Bogdán Zoltán leplezte le – mindketten hozzájárultak a plakett elhelyezéséhez.

Idén is sor került a Csoma-emlékérem átadására. A megtiszteltetést dr. Flórián Csaba érdemelte ki. Laudációját dr. Nagy Lajos írta, s mivel nem lehetett jelen, Ferencz Éva asszony olvasta fel. Dr. Flórián Csaba egy gyermekkori, Csoma Sándorról szóló regény elolvasása után fogadta meg, ha egyszer felnőtt lesz, ő is sokat fog utazni. Első keleti útjára csak 2007-ben került sor, akkor Tibetbe látogatott. Ezután egymást követték az utazások, olyan helyeken fordult meg, ahol valamikor Csoma is járt. Nagy érdeme, hogy 2018-ban felajánlotta segítségét a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület honlapjának elkészítésében, tartalomfejlesztésében (www.csomaegyesulet.hu – szerk. megj.). Olyan szegmense ez a világhálónak, ahol minden, eddig csak könyvespolcokon, archívumokban megbúvó, Csoma kovásznai emlékápolásával kapcsolatos adat egy helyen van – hangzott el a laudációban.

A Csoma-emlékérmet Gazda József, a Csoma-egyesület elnöke adta át. A kitüntetett köszönőbeszédében így fogalmazott: „Ez az elismerés természetesen nemcsak nekem szól, hanem mindazoknak, akik a honlap létrehozásában közreműködtek, közszolgálatatóként, szerkesztőként, grafikusként, akik bíztak a létrejöttében – mondta.

Sógor Csaba a tibeti miniszterelnök ajándékát, egy tibeti sálat adott át. A tibetiek mai napig tartó küzdelme a jogaikért Kőrösi Csoma Sándort is reflektorfénybe hozta – mondta a volt európai parlamenti képviselő.

A Csoma-napok záróbeszédét a szokáshoz híven a rendezvénysorozat szervezésében, lebonyolításában főszerepet vállalt Gazda József tartotta: „Örömmel veszem, hogy ez a közösség most is itt együtt van. Ez mindenképpen azért lehetséges, mert egy olyan nagy szimbólum áll előttünk, aki fémjelzi a munkánkat, ösztönzi, serkenti azokat, akik itt vannak közöttünk” – hangoztatta. Gazda József zárszóként köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a Csoma-napok szervezését, kivitelezését.

A Csoma-emlékház előtti ünnepség a magyar himnusz eléneklésével zárult, majd a meghívottak közös ebéden vettek részt.