Ugyanúgy, miként bort akár szőlőből is lehet készíteni, még munkával is lehet pénzt keresni. Sajnos az anyagiak munkálkodás általi előteremtését egyesek robotolásnak tekintik, és kevés olyan munkamániás létezik, akiket csak tevékenységük érdekel, de az abból származó haszon nem.

És igazán nagy pénzeket nem a jól végzett munka jutalmaként kaszálnak, hanem mindenféle más, és sokszor törvénytelen módon. Sokan nincsenek megelégedve keresetükkel, ezért vannak olyanok, mint a Maros megyei Uzdiszentpéter polgármesteri hivatalának négy alkalmazottja, akik duplán vették fel fizetésüket. Készpénzben hazavitték és még bankszámlájukra is átutaltatták. (Nekem sem ártana, ha ilyen módon kapnék két nyugdíjat egy hónapban).

Két alvilági figura Nagyváradon egy banki alkalmazott segítségével egy elhunyt személy számlájáról leemelt 1,3 millió lejt. Arra gondolhattak, hogy a halott nem reklamál.

Bukarestben a rendőrök szeme láttára egy sofőr behajított egy másik autóba egy borítékot és elhajtott. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a borítékban 45 ezer dollár lapult. A pénzzel megdobott járműben más összeg is volt, 300 ezer euró. Az autóvezető azt mondta, hogy egy cégnél dolgozik, és a főnöke küldte a pénzért, amiről semmit sem tud. Mostanig melegben mindig zárt ablakkal közlekedtem és ment a hűtés. Ezután csakis nyitott ablakkal fogok, hátha nekem is bedob valaki valami pénzmagot.

Ha egy egyén pénzzel bánik, és szerelmes belé, azzal megtörténik, hogy bár nem az övé, mégis magáévá teszi. Ez történt a szociáldemokraták volt pénztárnokával is. A pártvezetőség valószínű nem tudta, hogy pénztárnoka mennyire imádja a pénzt, mert ha sejti, nem bízta volna kecskére a káposztát, pénzt a pénztárosra. Az államtól a párt 380 ezer euró támogatást kapott, amiből a pénztáros bepótolt egy saját részére vett ingatlan árába.

Ilyen kis meg közepes halak sokan vannak, akik horogra akadnak, de az igazán nagyok nem ilyen kicsi összegeket szednek össze. Nagyobbacska kárt (800 ezer euróst) okoztak azok, akik a Mehedinți megyei határrendészetnél dolgoztak. Közülük 16 vesztegetéssel vádolt személyt tartóztattak le több megyében, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) emberei. A DIICOT most olyan csoportok felszámolásán dolgozik, amelyek cigarettacsempészettel és drogkereskedelemmel foglalkoztak, és akikkel összejátszottak a most letartóztatottak, akik akadályozták az igazságszolgáltatás munkáját is.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) különben arra is jó, hogy korrupciós ügyek segítségével politikai leszámolásokban segédkezzen. Most állítólag éppen Orbannal akarnak leszámolni ellenfelei, s erre Iohannis is áldását adta már. Így történt, hogy a múlt héten egy súlyos korrupciós ügyet göngyölített fel. Kedd reggel a szállításügyi minisztériumnál és húsz helyszínen házkutatást tartottak. A tengeri életmentésért felelős ügynökség dupla árat fizetett egy jelentéktelen cégnek négy hajóért. Az ügynökség igazgatója ezért kb. 2 millió lejt vághatott zsebre. A bomba jó hajóüzletet összehozó cég főnöke azt mondta, a közlekedési miniszterről, Cătălin Drularól, hogy: „Nem ember ez, hanem kutya. Meg van bolondulva.” A miniszter irodájában közben hallgatózott a DIICOT. De a miniszter mintha tudott volna arról, hogy figyelik, mert halkan, kurtán-furcsán szólt, amikor két liberális Orban-párti nagykutya győzködte őt (aki amúgy a koalícióban társpárt MRSZ–PLUS embere), hogy tartsa meg tisztségében az előbb említett tengeri életmentésért felelős ügynökség és a Galaci Al-dunai Folyami Adminisztráció főnökeit. (Szép kis koalíció, amelynek tagjai csendben egymást gyilkolják).

Különben egy konferencián a korrupcióellenes főügyész elárulta, hogy egy-egy gyanúsított több pénzt lopkodott össze, mint a DNA éves költségvetése. Ha az ügyészség tanulna a bűnözőktől, akkor két-három, a bűnözők által használt módszerrel annyi pénzre tehetne szert, hogy megduplázhatná vagy megháromszorozhatná saját büdzséjét, és úgy sokkal több bűnözőt leplezhetne le, amivel megsokszorozhatná az állam bevételeit is.

Csak a járvánnyal kapcsolatban az ügyészségnél 95 eljárás van folyamatban, amely során maszkok, szigetelt hordágyak és egyéb túlárazott egészségügyi eszközök beszerzését vizsgálják. És még mennyiféle-fajta beszerzés létezik, amiből szép pénzeket lehet törvénytelenül beszerezni!