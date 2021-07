Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár friss lapszáma. Ünnepi lapszámmal jelentkezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület folyóirata, májusban éppen 130 éve, hogy elkezdte tevékenységét az EKE. A kerek évfordulóról szól az egyesület elnöke, Kovács Lehel István vezércikke, illetve Az eszmeteremtők ünnepe című írása is. A természetjárás-honismeret-környezetvédelem hármasa mutatja, hol tart most a nagy múltú egyesület, így a kiadványban az osztályok hírei mellett belföldi és külföldi túrák gazdagítják a kínálatot. A természet koncertterme, illetve A dobrudzsai rezervátumok ritka növényfajai című cikkek a környezet jobb megismerését és értékelését szolgálják, mint ahogy ehhez járul hozzá a borvizek és gombavilág jobb megismerése is. Tisztelettel emlékezik az egyesület egykori vezéregyéniségei­re, a hajdani zászlóvivőkre, de mégsem csak a múltban él a tagság, hiszen aki most alkot, arról sem feledkezik meg. Így örömmel ad hírt arról, hogy Kőváry László-díjat kapott Jánosi Csaba, és hogy a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Bajna György író, költő, újságíró. A meteorológiáról, annak szépségeiről is lehet olvasni az Erdélyi Gyopárban, ezúttal szakemberek vallanak hivatásukról, a kastélysorozatban pedig az altorjai Apor-kastély múltja, jelene kap helyet, azért is, hogy ezen patinás épületeknek jövője is lehessen. Erdély legnagyobb civil szervezete 130 év után is jövőt tervez, útra kész, barangolásra hív mindenkit. Olyan erdei ösvényre, olyan kis települések köves utcáira, ahol ember az emberrel találkozhat, élményt és erőforrást gyűjthet.

Zene

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében ma 9 órától újra Kézdivásárhelyen lép fel a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann a Jazzkívánságműsor magyarul 2. című lemezbemutató koncerttel, amelyet a Vigadó Művelődési Ház nagytermében hallgathatnak meg az érdeklődők. A koncerten a hamarosan megjelenő új CD dalai mellett az előző műsorból is válogat a csapat. Jegyár: 20 lej. A helyek száma korlátozott.

KAMARAZENE. Július 8-án, csütörtökön 19 órától az Árkosi Művelődési Központ koncerttermébe (Bástya Ház – Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) rendkívüli kamarakoncertre hívja a közönséget a Les nimphes à la fontaine trió. Az együttes tagjai a Brassói Transilvania Tudományegyetem zene tanszékének tanárai: Alina Nauncef (hegedű), Anca Preda (zongora) és Filip Ignác (fuvola). A helyek száma korlátozott, jegyek elővételben a központ székhelyén kaphatók naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

Kiállítás

Brassóban a Reménység Házában július 8-án, csütörtökön 18 órától megnyitják a csernátoni III. IKA Képzőművészeti Alkotótábor tárlatát. A tábor művészeti vezetője Székely Géza képzőművész. A tárlatot Vetró B. Sebestyén András képzőművész, tanár, a Reménység Háza-kiállítások művészeti vezetője nyitja meg. Közreműködik Kovács Petra versmondó és Barabás Lajos tenor.

Múzeumi hírek

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum a felújítási munkálatok miatt lezárta a múzeum főbejáratát. Ezért kérik, ha lehet, részesítsék előnyben az online ügyintézést (e-mail-címük: office.sznm@gmail.com). Ha ez nem megoldható, kérik, hogy a Kós Károly út 4. szám alatti bejáratot vegyék igénybe.

A múzeum továbbra is várja a látogatókat az ideiglenes kiállítóhelyen, a Lábas Házban (Szabadság tér 7.) hétköznapokon 9–16, csütörtökön 9–19, hétvégén 10–14 óráig, ahol A szabadság színeváltozásai című tárlat jelenleg is megtekinthető.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 17 órától Ször­nyella (román felirattal), 17.15-től Halálos iramban 9. (román felirattal), 19.45-től Sokkal több, mint testőr 2. (magyarul beszélő), 20 órától A briliáns csel (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Önkéntesprogram középiskolásoknak

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár önkéntesprogramot hirdet középiskolás diákok számára a nyári vakáció idejére. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik szívesen kapcsolódnak be a könyvtár nyári programjainak lebonyolításába. Jelentkezni július 7-ig lehet a biblio@kmkt.ro e-mail-címen. A jelentkezők részleteket válaszlevélben, illetve az önkéntes munkát megelőző személyes beszélgetésen kapnak.

Ingyenes ügyintézés Sepsibükszádon

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai július 7-én, szerdán 16–18 óráig Sepsibükszádon a vendégházban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási óra, csütörtökön 17 órától a Máltai és plébániai ifjúsági csoport tagjai vezetik az imaórát. Minden szerdán 7.15-től és 17.45-től közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Esztelneken, Kurtapatakon, Csomortánban, Kézdialmáson, Felsőlemhényben és Almásréten szünetel az áramszolgáltatás.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szen­vedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiata­lokat is).

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába július 7-én, szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, az egészségügyi szabályok betartását figyelembe véve.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Apróhirdetések, gyászjelentők

