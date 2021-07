Szombaton és vasárnap Moreni adott otthont a román motokrosszbajnokság harmadik versenyének, amelyen a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán is esett egyet, ám még így is sikerült összetettben az élen zárniuk a viadalt. A hazai küzdelemsorozat szeptember 18. és 19. között Marosvásárhelyen folytatódik.

A Balkán-bajnokság szerbiai kiszállása után nem sokat pihenhettek a háromszéki motorosaink, hiszen az elmúlt hétvégén Moreni-ben álltak rajthoz, ahol a román motokrosszbajnokság harmadik fordulójára került sor. A Bukaresti Steauának versenyző Tompa Krisztián (MX2) fölényes diadallal zárta a Dâmbovița megyei megmérettetést, miután simán és könnyedén hozta viadala mindkét futamát. „Rosszul előkészített pályán versenyeztünk, gyenge volt a rendezés is, de ennek ellenére elégedett vagyok az eredményemmel. A második futam előtt leszakadt az ég, sárdagasztóssá vált a versenyünk, s roppan csúszós lett a pálya, emiatt el is estem, de ez sem akadályozott meg abban, hogy egy kört verjek a második helyezettre” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa. A Top Cross TCS motorosaként Ördög Zoltán (MX2 Junior) már a moreni-i futam első rajtjánál elesett, így az utolsó helyről kellett feltornásznia magát másodikra, a következő futamon ő volt a kevesek egyike, aki nem esett, és így nyerni tudott, ami összetettben is az első pozíciót jelentette neki. „A startot egy balos-jobbos kanyarkombináció követi, Zoltán az első futamon itt bukott, de még így sikerült jót mennie, a másodikon pedig rajt-cél győzelmet aratott” – összegezte a hétvégén történteket Ördög István, tehetséges motorosunk édesapja. A sepsiszentgyörgyi Sugás Motoros Klub színeiben a 65 cm3-es géposztályban részt vett a segesvári Szőke Erőss Márk, aki egy második és egy első helyezéssel megnyerte a moreni-i futamot.

Eredmények: * 65 cm3: 1. Szőke Erőss Márk (Sugás Motoros Klub, Husqvarna), 2. Theodora Gumeniuc (Top Cross TCS, Yamaha), 3. Tudor Bălăban (Top Cross TCS, Yamaha) * MX2 Junior: 1. Ördög Zoltán, 2. Erőss Koppány, 3. Deni Hăbeanu (mindhárman a Top Cross TCS-tól, Yamaha) * MX2: 1. Tompa Krisztián (Bukaresti Steaua, KTM), 2. Petru Iosif (Top Cross TCS, Yamaha), 3. Arthur Tătaru (Top Cross TCS, Yamaha). (tibo)