Nehéz, de jó versenyen van túl a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki technikai okok miatt autócserére kényszerült a máramarosi megmérettetés után, és a román ralibajnokság soron következő két futamát egy Peugeot 208-assal teljesítette. Ennek ellenére a háromszéki pilóta elfogadhatónak ítélte hétvégi teljesítményét, amelynek köszönhetően két kategóriá­ban is megerősítette rangsorbeli második helyét. A Bákóban és környékén megtartott viadalon Szabó két gyorsasági szakaszon is az abszolút 11. időt futotta, ez pedig arra volt elég, hogy a kétkerék-meghajtású autók között a negyedik, az RC4-es kategóriá­ban a második, míg összetettben a tizenkettedik pozícióban fejezze be a moldvai erőpróbát. „Az autó idegen volt számomra, most mentem vele először murván, de így is elégedett vagyok a szerzett pontokkal. Saját magam hétvégi teljesítményével nem vagyok kibékülve, mert több hibám is volt, hiszen nem találtam a megszokott tempónkat, sebességünket. Nehéz futamon vagyunk túl, amit a változékony időjárás nagyon befolyásolt, olyannyira, hogy a szervezők a rali egyik gyorsát törölték, mivel nem tudták szavatolni a versenyzők biztonságát” – nyilatkozta Szabó Csongor.

A Moldva Rali tizenegyedik kiírását egyébként Adrian Răspopa nyerte meg, aki a tizenkét mért szakaszból tízen bizonyult a leggyorsabbnak.

Eredmény: * összetett (FIA rangsor): 1. Adrian Răspopa/Cosmin Diacu (Škoda Fabia R5) 1:24:08.4 óra, 2. Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Škoda Fabia Rally2) +1:48.5 perc, 3. Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Mitsubishi Lancer EVO X) +4:57.4 perc… 12. Szabó Csongor/ Marcus Adreoiu (Peugeot 208) +13.59.9 perc * kétkerék-meghajtású autók: 1. Mihai Manole/Marc Banca (Renault Clio R3) 1:36:48.3 óra, 2. Bogdan Tălăsman/Andrei Mitrașca (Suzuki Swift Sport) +22.1 mp, 3. Paul Popa/Teodor–Gabriel Găină (Suzuki Swift Sport) +45.1 mp, 4. Szabó/Andreoiu +1:20.0 perc * RC4-es kategória: 1. Manole/Banca 1:36:48.3 óra, 2. Szabó/Andreoiu +1:20.0 perc, 3. Vlad Răducanu/Laurențiu Mându (Peugeot 208 R2) +3:21.1 perc.

Az országos bajnokság bő három hét múlva a Szeben Ralival folytatódik.