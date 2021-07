A házigazda Ciprian SK meghívására idén is rengeteg 6 és 24 év közti úszótehetség sereglett össze Háromszékre, voltak versenyzők Bukarestből, Brassóból, Bákóból, Câmpináról, Jászvásárról, Pitești-ről, de az egynapos hagyományos megmérettetésre érkeztek csapatok Moinești-ről és Csíkszeredából is. A versenyzés mellett az esemény szervezői a szórakozásra és az ismerkedésre is hangsúlyt fektettek, így az idei Sprint Kupa hangulata roppant családiasra sikeredett. „Büszkék vagyunk, mert úgy érezzük, hogy idén sikerült megtartanunk kupaversenyünk eddigi legjobb, legszebb kiírását” – nyilatkozta Ciprian Grosu, a szentgyörgyi viadal szervezője.

Eredmények: * női nyílt verseny: 1. Alexandra Maticiuc (Brassói Korona) – 50 m mell/34.45 mp, 2. Erőss Nóra (VSK Csíkszereda) – 50 m mell/35.47 mp, 3. Ingrid Stefura (Bákói Nautica SK) – 50 m gyors/28,97 mp * férfi nyílt verseny: 1. Barabás András (Ciprian SK) – 50 m mell/30.97 mp, 2. Mihály Zsolt Hunor (Ciprian SK) – 50 pillangó/27.32 mp, 3. Mario Fasie (Brassói Luna SK) – 50 m hát/29.62 mp * a 9 év és az alatti kategória nyertesei: Ilinca Cozorici (Jászvásári TriSport) – 50 m hát/44.00 mp és Andreas Mereuță (Bákói Nautica SK) – 50 m gyors/35.00 mp * csapatverseny: 1. Bákói Nautica SK, 2. Brassói Korona, 3. Brassói Hyperion.

A Ciprian SK sportolóinak eredményei: * Barabás András – első hely 50 m gyorson, mellen és pillangón, harmadik hely 50 m háton * Mihály Zsolt Hunor – második helyezés 50 m gyorson, háton és pillangón * Roberta Alexandra Cozma – második 50 m háton és harmadik 50 m gyorson, mellen és pillangón * Teodora Claudia Ghican – negyedik hely 50 m mellen * Bogdan Adrian Suciu – negyedik 50 m pillangón * Becze Zeteny Benedek – ötödik hely 50 m gyorson, hatodik hely 50 m mellen és háton * Gáll Tamara – kilencedik 50 m pillangón * Tóth Attila – kilencedik helyezés 50 m gyorson, háton és mellen. (t)