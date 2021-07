Két lovat megülni egyszerre

Mint minden végzős diák, magam is hónapokon át törtem a fejem, hogy milyen egyetemre menjek. Mindenkiből nem lehet orvos, mérnök vagy ügyvéd, én nem is vágytam soha ezekre a szakmákra. Habár mindig is jó tanuló voltam, nincs meg bennem az a precizitás, amely ilyen szakmák kitanulásához szükséges, meg amúgy is más tárgyak érdekeltek. Régi nagy szerelmem a történelem – hosszú távú terveimet is úgy szőttem, hogy pár év múlva, elvégezvén a mesterképzést, majd tudjam hasznosítani történelmi ismereteimet –, így hosszas gondolkodás után a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem történelem szakja mellett döntöttem.