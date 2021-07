Gazdafórumok miniszteri látogatással

Az összességében mintegy kétszáz gazda részvételével zajló fórumokon Fejér László Ödön szenátor és Könczei Csaba parlamenti képviselő is jelen volt. Felsőlemhényben Motica András pályázási szakember a hamarosan kiírásra kerülő pályázatokról tájékoztatott. A gazdafórumok csúcspontja Oltszemen volt, ahol a gazdatalálkozón tiszteletét tette dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere is, akit Könczei kalauzolt a térségben. Ajándékkal is meglepte a minisztert: a választási kampányban használt mellényt adott át, amelyet a miniszter azonnal fel is öltött.

Könczei így összegezte az előadás fontosságát: „Takarmányozási bemutató már volt Háromszéken, de most hangsúlyosan jelenik meg a kisgazdaságokban folytatható helyes takarmányozás kérdése, ez nagyon fontos, hiszen ez nyújthat előrelépést ezeknek a gazdaságoknak.”

Amstadt Csaba 55 év szakmai tapasztalatát – benne egyesült államokbeli tudásszerzéssel – osztotta meg a takarmányozási előadások során. Mint elmondta, különféle cégek megszámlálhatatlan takarmánykeverék, koncentrátum, takarmányadalék kínálatával fordulnak a gazdák felé – termékeiket jó áron kínálják. Hasonló takarmány azonban a gazdaságokban is előállítható, így jobban értékesíthetőek a megtermelt javak. A takarmányozás három alapköve a fehérje, az energia és a rost, ezek helyes arányú keverése – kor, fajta, hasznosítás szerint – biztosítja a haszonállatoknak a legjobb fejlődést.

Bakos László az általa bemutatott gépekkel kapcsolatban elmondta: a gazdaságoknak csak hasznuk lehet abból, ha a terményt takarmánnyá dolgozzák fel: elsődleges mezőgazdasági termékeiket ezáltal értékesebbé teszik.

Más feltételek a támogatásokhoz

Dr. Nagy István Oltszemen elsősorban az SZGE falugazdászaihoz szólt, köszönve mindazt a munkát, amit kifejtenek. „Az, ami az önök dolga, feladata, nem kicsi. Az, hogy az erdélyi gazdákat segítsék, támogassák, információkat adjanak nekik, segítsenek a pályázatok lehívásában, hogy sikeresek legyenek a termelésben, azért ez nagyon nehéz” – hangoztatta.

A miniszter többek között a 2023-tól életbe lépő, hét évre szóló új Közösségi Agrárpolitika tervezett változásairól is beszélt – az erre vonatkozó egyezség két héttel korábban Luxemburgban született meg. „Sikerült jó egyezséget kötni, őrült megállapodásnak nézett ki, de a végén mégis vállalható lett” – jelezte dr. Nagy István. A tárgyalások során sikerült elérniük, hogy tíz hektár legyen az a határ, mely alatt a gazdák nem kötelezhetők a zöldítésre, ugarolásra, parlagon hagyásra, így mindenki szabadon gazdálkodhat, saját belátása szerint. A támogatási szintek is maradnak a korábbiakhoz hasonlóak – mondotta. „Hiába lett Brexit, hiába csökkent összességében a pénz, csak azt kell megérteniük a gazdáknak, hogy nem az van, ami korábban, hogy alanyi jogon mindenkinek jár” – hangoztatta, kiemelve: az úgynevezett ökoschemék, az agrárökológiai alapok nagy fontossággal bírnak. Mindenki kap egy alacsonyabb területalapú támogatást, ehhez jönnek a környezetbarát mezőgazdálkodás alkalmazásához kapcsolódó támogatások, mint például a szerves trágya használatáért, a forgatás nélküli vagy vízmegtartó talajművelésért járó bónuszok. Mindenki el tudja érni a mai támogatások értékét, csak ezért vállalnia is kell valamit – magyarázta.

Őrült törvények jönnek

Mi várható az unióban a következő három-öt éven belül? – tette fel a kérdést a miniszter, és válaszokat is megfogalmazott. Az élő állatok szállítása teljesen be lesz tiltva. Ez egy nagyon érdekes dolog, arra mennek rá, hogy spermiumot, zigótát, megtermékenyített magzatot fagyasztva használjanak, tenyészállatot ne lehessen bevinni a szaporításba.

Ketreces tojástermelésre ne költsön senki, öt éven belül nem lehet ketreces termelésből származó tojást piacra vinni. Az EU teljességgel erre megy, az állatjólétre, állatvédelemre hivatkozva – figyelmeztetett. A prémes állatok tenyésztését teljesen kivezetik a rendszerből, nem lehet szőrméért, prémért tenyészteni, teljes körű lesz a tiltás. „Ezek mind-mind őrületek, és lesz még őrület” – értelmezte a kezdeményezéseket. Például a tojóhibridek előállításánál, ami Németországban már megvan. Az eddigi technológia szerint a tojóhibridek közül a jércéket nevelik fel, a kakasokat viszont kelés után elaltatják, hiszen ezek nem nőnek 55 dekánál nagyobbra. Most azonban tilos lesz elaltatni a kiskakasokat, fel kell nevelni őket, így dupla költsége lesz a tojócsirkének. „Képzeljék el, egyszer van egy kettes szorzó a tojásnál, mert fel kell nevelni a kakasokat is. Nem lehet ketrecben, csak mély almon tartani, ezzel háromszorozódik a termelési ár” – számolta ki a miniszter.

A sertésvonalnál is újabb őrület van, a kan kismalacokat nem lehet kiherélni, fel kell nevelni a kan disznókat. „Azt mondják, hetven-nyolcvan kilósan vágjuk le, akkor még nincs kanszaga a húsnak. Szerintem, ebben is nagy rafinéria van. Lehet sok mélyebb gondolatot belerakni, de legyünk őszinték: aki egyszer már evett kanszagú disznót, akár véletlenül is, az nem biztos, hogy következőkor is sertéshúst akar enni” – mondta, folytatva: „szerintem ki akarják venni az európai húsfogyasztásból a sertést”. De maradt rossz példa a folytatásra is: őrület, hogy a szarvasmarha a fő ellensége a klímaváltozásnak, mert az böfög, metánt bocsát ki. A libák példáját is felhozta: nem lehet tépni, nem lehet tömni, veszélyben az ágazat, helyét a kacsa veszi át. A pulykánál is szigorú rendszert akarnak, be akarják hozni, hogy egy négyzetméteren legtöbb negyven kilogrammnyi pulyka lehet. Nagyon szépen alakul a húsellenes világ, ez történik, nyilván, mindez drágulásokhoz vezet – jelentette ki. „Őrületek jönnek, divatból, társadalmi mozgásból” – összegzett.

Végezetül újból a falugazdászokhoz fordult, ezúttal egy kéréssel: „Nem könnyű időszaknak nézünk elébe, nagy változások vannak a világban, az agrárpolitikában. Otthon választóvonalhoz érkezünk mi is jövő tavasszal. Rendet kell tenni minden vonalban. Az információ a legfontosabb a gazdák számára, hogy tudják, milyen lehetőségeik vannak, mit veszíthetnek vagy nyerhetnek.” Zárszóként mondta: „Ismételten szeretném megköszönni azt, hogy segítenek, azt, hogy szolgálják a gazdák érdekeit, ott vannak a legnagyobb kihívások közepette, és hogy számíthatnak önökre. Jó munkát kívánok!”

Ősszel indul a kézdivásárhelyi tejgyár

Fejér László Ödön a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet körüli történésekről számolt be az oltszemi és felsőlemhényi összejövetelen. „Hat emberrel indultunk, most már több ezren, lehet, tízezren is vagyunk, minden háromszéki gazdaszervezet beállt ebbe a vállalkozásba, szövetkezésbe, a pirostarka-tenyésztők országos egyesülete is mellénk állt. Úgy néz ki, októberben sikerül átadnunk a gyárat” – emelte ki. A tények bemutatására az épülő tejgyárról szóló rövid filmet is levetített a szenátor a jelenlévőknek, köztük dr. Nagy István agárminiszterrel.

A tej ára nagyon alacsony Székelyföldön, de egész Romániá­ban is – ez is az oka, hogy tejgyárat álmodtak Kézdivásárhelyre. Most már úgy néz ki, októberben el is tudják indítani, ahol friss tejet, tejszínt, vajat állítanak elő. Hárommillió eurós a beruházás – pontosított a szenátor. A magyar kormány a Pro Economica Alapítvány által kiírt pályázat révén 800 ezer euróval járult hozzá, köszönet ezért – mondta a miniszternek Fejér László Ödön. Az épület megvan, a gépek egy része már megérkezett Olaszországból, a többit is hamarosan szállítják – kommentálta a kisfilmet a szenátor.