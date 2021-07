SÚLYOS BALESET. Öt személy meghalt, további hárman megsérültek, miután teherautóval ütközött egy nyolc személyt szállító kisbusz. A baleset a hétfőre virradó éjszaka történt Teleorman megyében, Drăgăneşti Vlaşca településen. A balesetben érintettek nagy száma miatt életbe léptették a hatóságok a vörös beavatkozási tervet, és több tűzoltó és mentős egységet vezényeltek ki a helyszínre. A kisbusz utasai közül hárman már nem voltak életben, amikor kiértek a mentők, kettőnek nagyon súlyos volt az állapota, hárman az autó roncsai közé szorultak. Utóbbiakat feszítővágókkal szabadították ki, majd átadták a mentős egységeknek. Négy személyt kómás állapotban vittek kórházba, egyet a helyszínen láttak el. A kamion sofőrje enyhe sérüléseket szenvedett, ő megtagadta a kórházba szállítást. Mindkét autó vezetőjét alkoholszondával tesztelték, de egyikük sem fogyasztott alkoholt. (Agerpres)

DOUBLE RISE: VISSZA A KEZ­DETEKHEZ. Bejelentette az első fellépőket az erdélyi Double Rise Fesztivál, amelyet augusztus 12. és 14. között szerveznek meg ötödik alkalommal a Székelykő lábánál – közölték a szervezők. Az összművészeti fesztivál idén is ötvözi a pop-, rock-, folk-, elektronikus és népzenét, de számos egyéb kulturális programot is kínál. A jubileumi fesztivál a kezdetekhez kíván visszatérni, így zenei felhozatala is nagymértékben fókuszál a visszatérő előadókra: a pörgős és interaktív produkcióiról híres Péterfy Bori & Love Bandre, a 2019-es fesztiválhimnuszt jegyző szerzőpáros Bohemian Betyars és Parno Graszt koncertjeire. A Szempöl 2017 után újra megpengeti lantjait a Székelykő alatt, de a résztvevők táncolhatnak a Szupernem punkrock ritmusaira is. A Folkudvar idén újra a faluban kap helyet, a hagyományoknak megfelelően a házigazda az idén tízéves Tokos Zenekar lesz. A járványügyi szabályok miatt a szervezők kénytelenek létszámkorlátot bevezetni: naponta maximum 5000 embert engednek be a rendezvényre, és csak beoltott személyek vehetnek részt a fesztiválon. A szervezők közlése szerint a jegyek több mint a fele már elkelt. (MTI)

LENDÜLETET KAPOTT AZ INGATLANPIAC. Júniusban összesen 54 781 ingatlant adtak el országszerte, 7008-cal többet, mint májusban – derül ki az országos kataszteri hivatal közleményéből. Az adásvételi szerződések tárgyát képező házak, telkek és lakások száma idén júniusban 7963-mal több volt, mint 2020 azonos időszakában. A legtöbb ingatlaneladást a múlt hónapban Bukarestben (9181), Brassó megyében (3230) és Ilfov megyében (3002) regisztrálták. A legkevesebb ingatlant ugyanebben az időszakban Kovászna (166), Călăraşi (203) és Krassó-Szörény (301) megyében adták el. A jelzáloghitelek száma országszerte júniusban 24 209 volt, 3938-cal több, mint 2020 júniusában. A legtöbb ilyen hitelre Bukarestben (4497), Arad (3488) és Temes (1550) megyében kötöttek szerződést. A másik póluson Szilágy (68), Hargita (72) és Kovászna megye (74) áll. (Agerpres)