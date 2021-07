28 új eset, egy halott

A jelentés 45 halálesetről tájékoztat, közülük azonban 44 személy korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán. Ezzel 33 973-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. Kórházban 402 személyt kezelnek koronavírussal, közülük 65-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Továbbra is minden megye zöld zónás, lakosságarányosan Prahova és Ilfov megyében a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 0,11, illetve 0,8 ezrelék. Az oltási kampány kezdetétől 4 768 940 személyt oltottak be, közülük 177 461-en az első adagot, 4 591 479-en a második dózist is megkapták.