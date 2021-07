Még mindig keresik azt az afgán bevándorlót, aki múlt héten társaival együtt megerőszakolt, majd megölt egy 13 éves lányt Bécsben. Három társát vizsgálati fogságba helyezték, őket már ki is hallgatták: egyikük sem tanúsított megbánást. Az elkövetők mindenikét ismerték a hatóságok: volt, akit már ki is kellett volna toloncolni az országból.

A brutális gyilkosság sokkolta az osztrák közvéleményt, újabb és újabb gyertyát helyeznek el annak a fának a tövénél, ahol egy héttel ezelőtt, szombaton megtalálták a 13 éves Leoni holttestét. A gyanú szerint a kislányt négy afgán fiatal a lakására csalta, bedrogozta, megerőszakolta, megfojtotta, majd a testét az utcára dobta. A Bild német lap például korábban azt írta, hogy információik szerint az eset olyannyira nem rázta meg a gyanúsítottakat, hogy egyikük az ismerősének is dicsekedett a történtekkel. Így buktak le végül a hatóságok előtt. A legfiatalabb feltételezett elkövető pedig teljes nyugalomban pizzát evett a rendőrségi rajtaütés előtt. Sajtóhírek szerint még a kihallgatáskor sem mutatták a megbánás vagy az együttérzés legkisebb jelét sem.

A tettesekről azt lehet tudni, hogy a 16 éves kivételével, aki három hónappal ezelőtt érkezett az országba, mind a 2015-ös migrációs hullámmal jöttek Ausztriába, és már mindegyiküknek bűnlajstroma van, tehát a hatóságok előtt ismert bűnözők; elítélték őket, kiszabadultak, mégsem lehetett őket kitoloncolni. Vasárnap került vizsgálati fogságba a harmadik gyanúsított is, a negyedik afgán férfit még mindig keresik, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok.

Az eset nyomán a Heute.at osztrák lap megkérdezte a parlamenti pártokat, szerintük hogyan kell bánni a bűnöző menedékkérőkkel. A konzervatív-zöld kormánykoalícióban többségben levő Osztrák Néppárt (ÖVP) ellenzi a kitoloncolások befagyasztását. „Részemről nincsenek befagyasztva a kitoloncolások Afganisztánba, és nincs kilátásban a menedékjogi törvények enyhítése sem a bűnöző menedékkérőkkel szemben” – jelentette ki Sebastian Kurz kancellár, a párt elnöke. A zéró tolerancia mellett foglalt állást az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) is. Támogatják a kitoloncolást egy feltétellel: „Addig, amíg a szakértők pozitívnak nem értékelik a biztonsági helyzetet.” Reinhold Einwallner, a párt belbiztonsági szakértője az Afganisztánnal megkötött és hatályos visszatelepítési megállapodásokra hivatkozva feltette a kérdést Karl Nehammer belügyminiszternek: „Miért nem tettek eddig semmit?” Az Afganisztánba és Szíriába irányuló „deportálási offenzíva” egyike annak a tíz pontnak, amellyel az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, Herbert Kickl tenne az Ausztriában erőszakoskodó migránsok ellen. Kickl ezen kívül már a belépéskor őrizetbe vetetné a veszélyesnek minősített migránsokat, a folyamatban lévő, de gyanús letelepítési eljárásokat pedig azonnali hatállyal felfüggesztené. Ha a két gyanúsítottat elítélik gyilkosságért és lehetséges a kitoloncolás, akkor Az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) is a kiutasítás mellett áll. Úgy fogalmaztak, a menekültügyi törvény egyértelműen szabályozott, amelyet a független igazságszolgáltatás tisztáz. Hozzátették, a nők elleni erőszak strukturális problémáját „a lehető leggyorsabban meg kell oldani”. Az Osztrák Zöld Párt a Heutenak azt mondta: „A jelenlegi jogszabályok érvényesek a jelenlegi helyzetre is, és ez a közeljövőben nem fog változni.” (hirado.hu)