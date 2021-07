Vakcinaadományok Magyarországtól

Kétszázezer adag, koronavírus elleni védőoltást adományozott Magyarország tegnap Montenegrónak, ez a legnagyobb vakcinaadomány, amelyet az Adria-parti ország bárkitől is kapott. Hasonló mennyiségű oltóanyagot kapott a magyar kormánytól Bosznia-Hercegovina is.

Szijjártó Péter külügyminiszter a vakcinák átadását követő sajtótájékoztatón kiemelte: a sikeres magyar oltóanyag-beszerzés, valamint Európa egyik legsikeresebb és leggyorsabb oltási programja lehetővé tette, hogy Magyarország másoknak is tudjon segíteni. A világjárvány néhány tanulságát is sikerült levonni, az egyik ezek közül az, hogy bebizonyosodott: a nemzeti intézkedések az igazán hatékonyak, emellett pedig világossá vált, hogy válságban a nemzetközi intézmények és mechanizmusok kevésbé hatékonyak. „Vezetőkre van szükség, vezető személyiségekre van szükség, gyors döntésekre van szükség, és az elkényelmesedett nemzetközi intézményi mechanizmusok erre képtelenek” – szögezte le a tárcavezető. Szerinte Magyarország és az egész Nyugat-Balkán kölcsönös függőségben él egymással, „ezért abban vagyunk érdekeltek, hogy mindannyian sikeresek legyünk, tehát egymás sikereiben kölcsönösen érdekeltek vagyunk, minél sikeresebb a védekezés a Nyugat-Balkánon, mi annál nagyobb biztonságban vagyunk”. Szijjártó Péter közölte: Magyarország büszke arra, hogy a 200 ezer adag Sinopharm oltóanyag, amelyet Montenegrónak ajándékozott, az eddigi legnagyobb adomány, amelyet az ország kapott, és reményét fejezte ki, hogy ennek felhasználásával a montenegrói gazdaság is gyorsan újra tud indulni. Bizakodóan beszélt arról, hogy az oltási kampány felgyorsításával Montenegró újra az európai integrációs folyamatra tud fókuszálni, és minél előbb az Európai Unió tagjává válik. „Az Európai Unió már elveszítette az Egyesült Királyságot, és nagyon nem szeretnénk elveszíteni a Nyugat-Balkánt is” – mondta Szijjártó Péter.

Đorđe Radulović montenegrói külügyminiszter a közös sajtótájékoztatón a jó magyar–montenegrói kapcsolatot hangsúlyozta, és köszönetet mondott a Visegrádi Együttműködés országainak, és külön Magyarországnak, amiért támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. „Számukra nincsen más jövő, mint az európai uniós jövő” – húzta alá. Zoran Tegeltija boszniai miniszterelnök ismertette: a most érkezett 200 ezer adag vakcinával már összesen 900 ezer adag védőoltás érkezett az országba, amellyel a leginkább veszélyeztetett csoportokat tudják beoltani.