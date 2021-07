Távolodóban a Művelt Romániától

Előző írásunk

A Budapesten élő, igencsak fiatal Nacsinák Dávid évek óta gyűjti a kistérség bányászmúltjának emlékeit, és azt tervezi, köpeci nagyszüleinek udvarán – még idén nyáron – múzeumot rendez be. A kiinduló darabokat nem kellett keresnie, mert a családban is volt bányász, néhány emlékként őrzött szerszám akadt otthon is, s amikor híre ment, mibe kezdett, ismerősök üzenték, van náluk is elvihető, csak a helyet foglaló kacat. Ma már vagy hetven, Erdővidék bányászmúltjához köthető tárgy van birtokában, s minden bizonnyal, amint híre megy, mennyire elkötelezett az ügy mellett, megtöbbszörözi az állományt, mert az ismerősöknek sok az ismerőse.