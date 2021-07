Ágoston László igazgató elmondta, szinte az egész megyét bejárták, a köz­ségközpontok többségében megfordultak a mobil oltócsapatok, de nagyon kevesen érdeklődtek, aki ellenben beadatta az első adag védőoltást, az a második dózist is igényelte.

Kérdésünkre elmondta, egyelőre nem zárnak be oltási központokat, ellenben lecsökkentették egyeseknek a nyitvatartási idejét, 8–14 óra között várják oltásra a pácienseket, a szakemberek egy része a vidéki oltási programban vesz részt, oda mennek, ahová kell. Július 5-ig, azaz tegnap reggelig 71 538 személy kapta meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját a háromszéki oltóközpontokban, 31 678-an részesültek a második dózisban is, azonban nem tudni, hányan kérték az újraoltást más megyékben. Ezenkívül közel háromezer személyt oltottak be Johnson and Johnson vakcinával – mondta Ágoston igazgató.

Az új fertőzött esetek tekintetében Háromszék szinte tisztának mondható, az elmúlt egy-két hétben naponta legtöbb egy-két pozitív esetet jegyeztek az elvégzett 50–150 tesztből, amelyek száma igen változó. Többségében olyan személyek kérik a vizsgálatot, akik külföldre szeretnének utazni vagy munkavállalás, egyéb okok miatt kívánják igazolni, hogy nem fertőzöttek – hangsúlyozta az intézményvezető.