Felemás kilábalás

Az európai országok többségében a makrogazdasági mutatók még nem érték el a koronavírus-járvány előtti, vagyis a 2019-es szintet, pedig egyre nagyobb ütemű gazdasági növekedésről számolnak be a statisztikusok. A portfolio.hu összeállítása alapján nyújtunk betekintést az erősen ellentmondásos folyamatokba, illetve az azokat befolyásoló tényezőkbe.

A 2020-as tavaszi járványhelyzetnek különösen mély hatása volt az európai országokra. A kilábalás szakaszában egyre-másra jelentenek rekordméretű GDP-növekedést az Országok Statisztikai Intézetei, az Eurostat, illetve az elemzők, ám mindez csak a 2020 második negyedévében regisztrált rekordszintű visszaesés bázisán igaz. Ugyan a második hullám nem hozott olyan jelentős visszaesést, mint az első, az idei tavaszi harmadik hullám mellett pedig már egyik-másik nemzetgazdaság jelentős növekedést tudott felmutatni, a válsághelyzetet azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni. A negyedévente, illetve évente érkező statisztikai jelentések számsorai alapján nehéz összehasonlítani az országok helyzetét, hiszen a különböző országokban más-más időszakban tombolt a járvány, illetve más-más időszakokban vezettek be súlyos, a gazdaság teljesítményét negatívan érintő korlátozásokat. Ezért célszerű 2019 negyedik negyedévéhez viszonyítani az idei első negyedév számait, a portfolio.hu pedig azt számolta ki, hogy 2021 első negyedévében, amikor még bőven jelen volt a járvány Európában, mely országoknak mekkora volt az elmaradása a válság előtti szinthez képest.



Egyenlőtlen ütemben

A számokból első látásra kiderül: a kilábalás mindenhol, így Európán belül is rendkívül egyenlőtlen. Vannak ugyanis olyan országok, amelyek már elérték a válság előtti GDP-szintet, vannak, amelyek (az előrejelzés szerint) a következő negyedévben fogják elérni, és vannak, amelyek talán még jövőre sem tudnak felzárkózni saját, két évvel azelőtti teljesítményükhöz. A különbségek pedig számottevőek, főként az egy gazdasági térhez, többségében egy valutaövezethez tartozó országok között.

Amint az ábrán is látható, az országok többsége még nem érte el a válság előtti szintet. Öt ország a kivétel, ezek közül is kimagaslik Írország, amelynek azonban speciális helyzete van, hiszen évek óta az európai GDP-növekedés „bajnoka”. (Ez elsősorban a tengerentúli multinacionális cégek megtelepedésének, a sajátos ír statisztikának, de egyéb tényezőknek is betudható.)

A közép-európai régióból Románia van a legjobb helyzetben, a hazai gazdaság ugyanis már meghaladta a 2019 negyedik negyedévében jegyzett kibocsátási szintet. A miniszterelnök minapi megjegyzése, miszerint az általa vezetett kormány jó munkájának köszönhetően az elmúlt száz év viszonylatában a válságidőszakot követő le­ggyorsabb gazdasági fellendülését éli az ország, ezen adatok fényében nem tűnik teljesen légből kapottnak. Nincs nagy elmaradásuk az északi országoknak, a finneknek, svédeknek és dánoknak sem, ők alighanem a második negyedévben meghaladják a válság előtti szintet, de ugyanez igaz Magyarországra is, ahol már a 2019-es szint 98 százalékán áll a gazdaság.

Ezzel szemben a déli, mediterrán országokban nagy a lemaradás. A válság előtt is növekedési gondokkal küzdő Olaszországban 6,4 százalékos az elmaradás, ezt az olasz gazdaság idén aligha tudja ledolgozni. Spanyolországnak és Portugáliának pedig a csaknem 10 százalékos hátrány ledolgozása még 2022-re is kétséges. De olyan nagy gazdaságok is, mint a francia vagy a német, többszázalékos lemaradásban vannak.



Reformok kellenek

A fenti különbségekhez vezető problémák egy része már a válság előtt is fennállt. Jelentős strukturális különbségek vannak ugyanis az egyes tagállamok között, emiatt már akkor akár 5 százalékpontot meghaladó különbségeket is láttunk az éves átlagos növekedésben. Nem véletlen tehát, hogy az EU a helyreállítási alapjában elosztott 700 milliárd eurós forrás felhasználását olyan strukturális reformokhoz kötötte, amelyek hosszabb távon mérsékelhetik a különbségeket és egységesebb növekedést biztosíthatnak. A további okok között az elemzés kiemeli, hogy a járvány okozta válság eltérő módon érintette az egyes ágazatokat. Például a turizmus rendkívül változó módon járul hozzá a GDP-hez a különböző országokban: míg sok helyen közvetve akár a GDP ötödét adja, addig más országokban a közvetett hatás az 5 százalékot sem éri el.



Befolyásoló tényezők

A gazdaság helyreállását befolyásoló összes tényezőt aligha ismerjük, ám néhány közülük meghatározó lehet (ha nem is mindenhol). Sokan úgy vélik, a korlátozások mértéke határozza meg azt, hogy mekkora a GDP-visszaesés az egyes országokban, vagyis mekkora zsugorodást kell kompenzálni. A korlátozások bevezetése a termeléstől a fogyasztásig természetesen minden gazdasági tevékenységet befolyásolt, ám a következmények itt sem korlátozódnak egy-egy országra. Egy globalizált világban ugyanis egy nyitott gazdaság hiá­ba nem korlátozza saját belső tevékenységét, ha körülötte minden ország korlátozásokat vezet be, ez óhatatlanul hatással van az adott ország gazdaságára is.

A kormányzati ösztönző csomagok azonban egyértelműen meghatározzák a visszaesést, illetve a kilábalás ütemét. Az amerikai példán látszik, hogy mennyire jelentős lökést tud adni a gazdaságnak a fiskális élénkítés. Az unió minden országában gyors és jelentős intézkedések születtek, de azért a csomagok mérete között így is voltak eltérések. A méret mellett fontos, hogy az intézkedések mennyire voltak jól irányzottak, és az államapparátus mennyire hatékonyan hajtotta végre azokat.

Jelentős különbségek továbbá az egyes gazdaságok szerkezeti adottságai­ból fakadnak. A leginkább kitett ágazatok jelentősége mellett nem mindegy, mennyire fejlett a pénzügyi rendszer, milyen a háztartások vagyoni helyzete, a vállalatok mennyire válságállóak, és az sem, hogy mit értékesítenek. Ugyanakkor fontos a digitalizáció mértéke. Az északi országok például könnyebben álltak át a digitális munkavégzésre és a távolság mellett is igénybe vehető szolgáltatásokra, ezért lehet az, hogy a finnek, svédek, norvégok visszaesése kisebb volt, tehát a kilábalás is hamarabb megtörténhet. Az északiak (leginkább a finnek) pedig exportőrei is a technológiai termékeknek, amire megnőtt a kereslet a válság során.

Ugyanakkor, függetlenül a korlátozásoktól, a járványhelyzet mértéke is befolyásolta a gazdasági tevékenységeket, hiszen ahol tombolt a járvány, ott jobban visszaesett például a szolgáltatószektor forgalma, mint a hasonlóan szigorú intézkedéseket hozó, de a járvánnyal kevésbé sújtott országban. Erre jó példa Dánia és Finnország is. De minden bizonnyal a kulturális tényezők, az eltérő mértékű és jellegű szociális háló, a külkereskedelem jellege (a kereskedelmi partnerek száma, például az úgynevezett Kína-kitettség) vagy éppen a vakcinabeszerzés mind-mind befolyásolta azt, hogy az egyes országok hogyan tudták, illetve tudják makrogazdasági mutatóikat a válság előtti szintre tornászni vagy éppen meghaladni azt.