Tömeges halpusztulás Komollónál

Többmázsányi hal pusztult el a Komolló környéki Feketeügy-holtágakban. Hozzá nem értés, felelőtlenség miatt veszett oda a halállomány jelentős hányada – másik része a Feketeügybe került –, a hatalmas kár a holtárkokat kezelő vízügyi hatóságnak köszönhető – panaszolta több sporthorgász is (véleményüket többen közösségi oldalakon is megosztották), aki a környéken szokott halászni.

A vízügy a három holtárok zsiliprendszerének takarítása, az esőzések, áradások következtében megnőtt vízszint levezetése okán lépett közbe. A beavatkozás azonban rosszul sikerült, nem vették figyelembe, hogy a vízben halak is élnek, így az iszapig, sárig leengedték az árkok vizét, nem hagyva élőteret a halaknak – számoltak be az érintett horgászok. Az intézménynek kellett volna figyelmeztetnie a holtárkok halgazdálkodásával megbízott horgászegyesületet a beavatkozásról: jelenleg a Kovászna Megyei Sport Vadászok és Horgászok Egyesülete bérli ezeket a vizeket az Országos Horgász- és Vízgazdálkodási Ügynökségtől (ANPA-tól – Agenția Națională pentru Piscicultură si Acvacultură). Ha ezt megteszik, a leeresztő zsilipeknél hálókat lehetett volna kifeszíteni, hogy a halak ne kerüljenek a Feketeügybe, másrészt a leeresztést meg lehetett volna állítani egy olyan vízszintnél, ami még a halaknak élőteret biztosított volna – állítják a horgászok.

Elmondásuk szerint: férficombnyi csukák, méretes pontyok, kárászok vesztek oda, de a compóállomány is megsemmisült. A compót szakkörökben a „halak doktorának” nevezik (latinul: Tinca tinca, románul: lin). A szájhagyomány szerint a compó nyálkája gyógyító hatású. A régi görög és római szerzők szerint is a compó nyálkája orvosság. A népi megfigyelés szerint a sérült halak előszeretettel dörgölőznek a compóhoz, aminek a nyálkája elősegíti a sebek begyógyulását. Nem szerepel ugyan a védett halfajok listáján, de csekély állománya miatt horgászata körültekintést kíván meg.

A helyszínre – mivel a Natura 2000 védett övezetekhez tartozik, illetve természetvédelmi rezervátumként is nyilván van tartva – a Védett Természeti Övezetek Országos Ügynöksége (ANANP – Agenția pentru Arii Naturale Protejate) sepsiszentgyörgyi irodájának képviselőjével együtt szálltunk ki. A komollói harmadik, alsóbb tónál szemléztünk. Valóban a vízszint legalább egy méterrel csökkent, a partszéli vízinövények között csuka, kárász tetemét láttuk, de távolabb is voltak hasukkal felfelé libegő halak. Az ügynökség képviselője, Szőcs Zoltán elmondta: a vízügynél érdeklődött a lecsapolásról. Azt a választ kapta, hogy szükség volt a holtárkok zsilipjének tisztítására, a munka következtében folyt le a víz a Feketeügybe. Most a megszabott szinten van a holtárkok vízszintje. A környéken lakók is kérték a beavatkozást, többen jelentették, hogy a pincéikbe víz tolult a holtárkok vízszintjének emelkedése következtében.

Utánajártunk és megtudtuk: a holtárkok Feketeüggyel való kapcsolódásánál szelepként működő zsilip található. Ha nő a folyó szintje, a víztömeg súlya zárja a zsilipet, így az árvíz nem hatol be a holtárkokba is. Az utóbbi időben nem takarították a zsilipet, eliszaposodott, nőtt a holtárkok szintje, mivel árvíz esetén nem zárta le a Feketeügyből ömlő árvíz előtt az utat, az iszaposodás miatt később a többlet vízmennyiség sem tudott visszafolyni a folyóba, ezért volt emelkedett a holtárkok vízszintje – mondták a szakemberek.