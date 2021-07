A jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező 33 esztendős Maja Miljković a 2020–2021-es szezonban a török Bellona Kayseri Basketbol együttesében pattogtatta a labdát, amelynek mezében meccsenként 7,6 pontot, 2,6 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt. A kayseribeli alakulattal az Európa-kupában is érdekelt volt, itt átlagban 8,5 pont, 2 lepattanó és 2,5 gólpassz szerepelt a neve mellett a statisztikában. A 175 cm magas irányító korábban már játszott a román bajnokságban, a 2012–2013-as szezonban a Târgoviște, majd a 2019–2020-as idényben a Szatmárnémeti VSK játékosa is volt. Előbbi csapattal az Euroligában is érdekelt volt, míg utóbbival négy meccset játszott új csapata ellen, és összesen 35 pontot szórt a Sepsi-SIC-nek. Miljković eddigi pályafutása alatt még megfordult a belga Royal Castors Brain és a BC Belfius Namur Capitale, az orosz Jenyiszej Krasznojarszk, a szerb Partizan Belgrád, a francia Bourges, a Sopron Basket és a spanyol Real Club Celta Vigo csapatában. Belgiumban arany- és ezüstérmet szerzett, emellett kétszer ünnepelhetett kupagyőzelmet, Romániában ezüstérmes volt és kupát nyert a Târgoviștével, csapatával a francia bajnokságban az első helyen zárt, a Sopronnal második volt a magyar pontvadászatban, válogatott játékosként 2019-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett a szerb nemzeti csapattal.

Az amerikai Brianna Fra­ser 1997. május 22-én született a New York-i Brooklynban, és 2015–2019 között a University of Maryland játékosa volt, amellyel 2015-ben az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság (NCAA) négyes döntőjében szerepelt. Két esztendővel később az amerikai válogatottal részt vett Tajpejben a 29. Nyári Universiadén, ahol hat mérkőzésen 9 pontot és 3,8 lepattanót átlagolt. A 24 éves és 190 cm magas tengerentúli kosárlabdázó erőcsatárként és centerként is bevethető, s a magyarországi Vasas Akadémia csapatától érkezik Sepsiszentgyörgyre. Fraser 2019-ban igazolt a budapesti együtteshez, amelynek színeiben az előző bajnoki idényben 28 mérkőzésen átlagban 33,5 percet játszott, 21,3 pontot dobott, 8,8 lepattanót gyűjtött be és 1,7 asszisztot osztott ki. A magyar NB1 legponterősebb játékosaként nagy szerepe volt abban, hogy a Vasas Akadémia a hatodik pozícióban zárta a 2020–2021-es anyaországi pontvadászatot.

Mint ismeretes, az előző évadban az ötödik bajnoki címét megnyerő és hatodik kupasikerét ünneplő Sepsi-SIC csapatától hét játékos – az amerikai Rebekah Gardner és Rebecca Tobin, a görög Pinelopi Pavlopoulou, a szlovák Marie Růžičková, valamint a belföldi játékosok közül Andra Mandache, Kelemen Kincső és Kovács Renáta – távozott, a montenegrói Jovana Pašić, a csapatkapitány Annemarie Gödri-Părău, illetve Orbán Nikolett, Ioana Ghizilă és Ștefania Cătinean a következő idényre is a csapat tagja marad. (tibodi)