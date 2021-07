Az olasz válogatott a mérkőzés elején letámadta a spanyolokat, akik egy rövid, kezdeti megilletődöttséget követően egyre nagyobb labdabirtoklási fölénybe kerültek, és többször is hosszú másodpercekig adogattak anélkül, hogy olasz játékos hozzáért volna a játékszerhez. A spanyolok több kisebb helyzetet kialakítottak, viszont az olaszok előtt is adódott lehetőség.

A 25. percben Dani Olmo próbálkozásánál Gianluigi Donnarumma bravúrral védett, az olaszok pedig szinte semmit nem tudtak megvalósítani a mostani Eb-n mutatott lendületes játékukból, elsősorban azért, mert az idő alig több mint egyharmadában volt náluk a labda. A spanyolok irányították a mérkőzést – a Squadra Azzura játékosai­nak 44 percig kapura lövési kísérlete sem volt, akkor Emerson Palmieri a felső lécet találta el –, de gólt nem tudtak szerezni.

A fordulás után Sergio Busquets kapu fölött elszálló lövése jelentette az első komolyabb veszélyt, majd Federico Chiesa kísérleténél kellett a mérkőzés során először védenie a spanyol kapusnak. Az olaszok egy gyors kontra végén, a mérkőzés képe alapján némileg váratlanul megszerezték a vezetést, így a spanyoloknak még nagyobb erőket kellett támadásban mozgósítaniuk. Oyarzabal, majd Koke veszélyeztett, azonban a Mancini-csapat előtt is adódott lehetőség.

Az utolsó húsz percre mindkét szövetségi kapitány cserékkel frissített együttesén, Luis Enrique tanítványai továbbra is támadásban maradtak, és bár az olaszoknak is volt helyeztük, a csereként beállt Álvaro Morata révén a spanyolok megérdemelten egyenlítettek, ráadásul a folytatásban is lendületesebben játszottak, viszont újabb gólt a rendes játékidőben nem szereztek.

A ráadásban ugyan csökkent az iram, de továbbra is a 2008-ban és 2012-ben Eb-győztes spanyolok tettek többet a győzelemért. Azonban hiába kerültek oda többször is Donnarumma kapuja közelébe, tizenegyespárbaj döntött a fináléba kerülésről. Ebben az olaszok céloztak pontosabban, így döntőbe jutottak.

Eredmény, elődöntő: Olaszország–Spanyolország 1–1 (gól­szerzők: Chiesa 60., illetve Morata 80.) – tizenegyesek­kel: 4–2.