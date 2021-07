A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Azt kérik, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon.

A hőség megterheli az egészséges szervezetet is, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők – hangsúlyozták.

Figyelmeztettek arra is, tűző napon parkoló autóban még néhány percre se hagyjon senki gyermekeket, de házi kedvencet se. Ha bárki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Kiemelték, hogy nagy melegben ajánlatos több órán át légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. Az UV-B sugárzás veszélyeire is figyelmeztetnek: ilyenkor 15–20 perc napon tartózkodás után már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet. (MTI)