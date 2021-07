250 éve indult csendes-óceáni útjára Benyovszky Móric

A Benyovszky-emlékév különös, kereknek nem nevezhető számadatai, a születés és a halál évfordulói mellett van a világjáró kalandor élettörténetének egy igazán jeles pillanata: éppen negyed évezrede, 1771-ben indult felfedezésekben és kalandokban gazdag csendes-óceáni útjára.

Benyovszky ugyanis, miután Magyarországról egy hadakozássá fajult örökségi per miatt kiutasították, aztán az oroszok ellen csatázva végigharcolt egy lengyel szabadságharcot, kamcsatkai száműzöttként fellázította a büntetőtelep népét, éppen kétszázötven éve, 1771 tavaszán a számkivetett cári tisztek bevonásával elfoglalta a bolserecki fegyenctelep erődjét, birtokba vette a kikötőben horgonyzó hajókat, és egy nagy hatású forradalmi kiáltványt hátrahagyva nekivágott az óceánnak, hogy az Aleut- és a Kuril-szigetek feltérképezése után Formosa (a mai Tajvan) és a dél-kínai Makaó, illetve Madagaszkár érintésével, a Jóreménység-fokot megkerülve Franciaországba vitorlázzon.

A kalandos életút, a madagaszkári királyság, a Mária Teréziától kapott grófi rang, az amerikai kapcsolatok részleteiről sokat tud a Benyovszky-kutatás, de kétségtelen, hogy a kalandos kedvű hős pályáján sok feltáratlan terület is akad. A Benyovszky-emlékév kiváló alkalom arra, hogy új tudást szerezzünk – nyilatkozta G. Németh György, a Benyovszky Társaság, egyben a Benyovszky Nemzeti Bizottság elnöke. Elmondta: az emlékév egyik legfontosabb feladata minél pontosabbá tenni a tudományos és a népszerű Benyovszky-képet. Ennek érdekében szeptemberben tudományos konferenciát tartanak, melyre a magyar kutatók mellett szlovák, francia, orosz, osztrák, amerikai, kínai szakembereket is várnak. Még idén bemutatják Magyarországon – és a tervek szerint külföldön is – a Benyovszky Móric életét feldolgozó musicalt, de a magyar világutazó emlékét új kötetek, szobrok is megidézik majd.

Az emlékévben fontos tudományos eredmények is várhatók, hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár kezdeményezésére számos Benyovszkyval kapcsolatos dokumentum érkezett, illetve érkezik a közeljövőben orosz, amerikai, francia levéltárakból – jelentette be Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója. Az Orosz Föderáció Állami Levéltára kétszáz oldalnyi Benyovszky-dokumentumot küldött. A Washingtoni Központi Levéltár egyelőre egy hatvannyolc tételből álló listát adott, de hamarosan küldi a dokumentumokat is. A magyar kutatók azt remélik, hogy Benyovszky amerikai kapcsolatainak részleteire derülhet így fény. Pontosabb képet kaphatunk Benjamin Franklinhoz fűződő barátságáról, George Washingtonnal kialakított kapcsolatáról, illetve utolsó expedíciójának előkészítéséről. A francia nemzeti és gyarmati levéltár ugyancsak több száz dokumentummal járulhat hozzá a kutatáshoz. Olyan levéltári adatokra számítanak a történészek, amelyek a legnevezetesebb kaland, a madagaszkári királyság történetének részleteit vagy éppen Benyovszky halálának körülményeit tisztázzák.

Ugyancsak tekintélyes anyagot remélnek a kutatók az osztrák, a lengyel és a szlovák levéltárakból, tudományos műhelyekből.

Az így összeálló, teljesnek mondható Benyovszky-dokumentumtár az interneten is elérhető lesz. Így a szakemberek, de akár a laikusok is kényelmesen hozzáférhetnek majd. Az emlékév szervezői azt remélik, hogy munkájukkal segíteni fogják a közös hős, a 18. század világhírű utazójáról, hajósáról, katonájáról és földrajzi leírójáról kialakult kép pontosítását, egykori tevékenységének értékelését.